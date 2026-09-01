Campionati Nazionali di Tennis e Padel ACTI

Si sono appena conclusi, a Milano Marittima, i campionati nazionali di tennis e padel dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ACTI.

L’ordine di Siena si è distinto in maniera egregia. “Eravamo partiti con l’obiettivo di difendere il titolo nazionale assoluto conquistato lo scorso anno sui campi di Salò dal collega Cosimo Fiaschi, iscritto al nostro ordine – spiegano dall’ordine di Siena dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili -. Torniamo da Milano Marittima con un risultato ancora più importante: due vittorie.

Nel doppio, Cosimo Fiaschi ha confermato ancora una volta il suo valore, conquistando il titolo insieme al collega sardo Giuseppe Salvo. Nel singolare, è arrivata un’altra bellissima vittoria grazie a Pietro Viciani, praticante dello Studio Chiti – Panti – Tomei – Viciani di Poggibonsi, che ha vinto anche il torneo di padel con il padre Leonardo.

“A Pietro, a Cosimo e a Leonardo vanno quindi le nostre più calorose congratulazioni e, soprattutto, il nostro grazie per averci rappresentato così bene. Lo scorso anno avevamo interrotto un lungo dominio. Quest’anno abbiamo decisamente preso gusto a vincere”.