Uisp Atletica Siena: grande entusiasmo per i corsi 2026/27

Sono ufficialmente iniziati i corsi di atletica leggera della Uisp Atletica Siena per la stagione sportiva 2026/27, con una grande partecipazione da parte delle categorie giovanili. Con la conclusione dei campi estivi e l’avvio dei nuovi corsi di atletica, l’attività al Campo Scuola “Renzo Corsi” non si è mai fermata, con le attività sportive che sono proseguite senza interruzioni coinvolgendo moltissimi ragazzi e ragazze.

«Siamo orgogliosi di aver riaperto i cancelli del Campo Scuola Renzo Corsi a tanti giovani di ogni età – sottolinea il presidente della Uisp Atletica Siena, Matteo Bocci – I nostri corsi proseguiranno fino a giugno 2027 e vogliamo offrire a tutti la possibilità di avvicinarsi all’atletica, crescere e divertirsi all’interno di un ambiente accogliente, divertente e inclusivo».

L’offerta della Uisp Atletica Siena coinvolge ragazze e ragazzi dai 3 ai 20 anni, con attività organizzate e differenziate in base all’età. I gruppi comprendono Under 6, Esordienti 5-8, Esordienti 10, Ragazzi/e e Cadetti/e. A partire da questa stagione, anche alla luce dell’ottimo riscontro registrato, la società ha deciso di ampliare ulteriormente il proprio settore corsi, rafforzando l’attività dedicata alle categorie Allievi/e, Juniores e Promesse. Un ampliamento che si affianca naturalmente ai tradizionali gruppi di specialità.

«L’obiettivo – prosegue Bocci – è quello di continuare a portare avanti un percorso che da anni accompagna bambini e ragazzi nella loro crescita sportiva, dai primi approcci all’atletica fino alle categorie giovanili più avanzate, con attività e allenamenti calibrati in base all’età, alle capacità motorie e al livello di esperienza. Un lavoro reso possibile grazie anche all’esperienza dei nostri istruttori e allenatori con anni di attività sul campo, capaci di mettere competenza, passione e professionalità al servizio di ogni atleta».

Parallelamente alla ripartenza dei corsi, non sono mancati importanti risultati sul fronte agonistico. In occasione dei Campionati italiani individuali su pista Master, disputati dal 18 al 20 settembre a Campi Bisenzio, Mattia Paggetti ha conquistato il titolo italiano nei 5000 metri, salendo sul gradino più alto del podio con il tempo di 15’14″24.

Un altro successo è arrivato dai Campionati toscani Cadetti/e, disputati a Fucecchio il 19 e 20 settembre, dove Philippe Vannucchi si è laureato campione toscano nei 2000 metri con il tempo di 5’47″37. Per Philippe la stagione proseguirà fino ai Campionati italiani Cadetti/e di Agropoli, in programma il 3 e 4 ottobre, appuntamento di rilievo nazionale nel quale vestirà i colori della Rappresentativa Toscana prendendo parte ai 1200 metri siepi. Due risultati che arricchiscono ulteriormente questo avvio di stagione e testimoniano la continuità del lavoro portato avanti dalla Uisp Atletica Siena, dall’attività promozionale fino al settore agonistico.

Con la nuova stagione ormai entrata nel vivo, la società conferma il proprio impegno nella promozione dell’atletica leggera sul territorio senese, con l’obiettivo di rendere il Campo Scuola “Renzo Corsi” un punto di riferimento sempre più importante per bambini, ragazzi, famiglie e atleti di tutte le età.