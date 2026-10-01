Poggibonsi, sei strade rinnovate per l’acquedotto: investiti 3 milioni di euro

L’opera di rinnovamento dell’acquedotto a Poggibonsi segna una tappa particolarmente significativa: sono infatti sei le strade interessate dagli ultimi interventi conclusi, con la sostituzione delle condotte nelle vie Bonizio Segni, Poggiobonizio, Borgaccio, Piave, Camaldo e del Casalino. Un nuovo tassello del programma con cui Acque, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Poggibonsi, sta rinnovando progressivamente la rete idrica cittadina, intervenendo sui tratti più ammalorati e soggetti a perdite.

Il programma a Poggibonsi prevede nel complesso la sostituzione di circa 6.300 metri di tubazioni, di cui 1.300 metri nel centro storico e 5.000 nel resto del territorio comunale, per un investimento da 3 milioni di euro. Gli interventi, progettati da Ingegnerie Toscane, riguardano infrastrutture strategiche per il servizio e sono finalizzati a migliorare l’affidabilità della rete, ridurre le perdite e garantire più continuità nell’erogazione idrica. Una parte dei lavori per Poggibonsi è cofinanziata dal PNRR con Digital4Zero, il progetto di Acque che punta anche a una maggiore distrettualizzazione della rete e a una gestione più efficiente della risorsa.

I lavori appena conclusi in queste sei strade di Poggibonsi si aggiungono alle operazioni terminate nelle settimane scorse nelle vie Trieste, Fiume, Volturno e Becheroni, oltre agli interventi chiusi in passato nelle vie Gallurì, Andreuccetti, Lombardia, San Lucchese, XX Settembre, del Commercio, Arrigo VII, Senese, Garibaldi e lungo la strada per Gavignano. Le nuove tubazioni, realizzate in ghisa sferoidale, offrono maggiori garanzie di resistenza e durata nel tempo, nonché una gestione più sostenibile della risorsa.

Il programma prosegue con i lavori attualmente in corso in via Trento (termine previsto entro la fine di ottobre), nonché con quelli pronti a partire in via Marconi, sempre nel mese di ottobre, e sulla SP130 di Castagnoli-Talciona a novembre. La chiusura delle attività previste dal programma è fissata entro la fine del 2026. Tutte le strade interessate dagli interventi di rinnovo dell’acquedotto di Poggibonsi saranno riasfaltate progressivamente. Le prime asfaltature sono partite in via Volturno e via Aspromonte, poi sarà la volta di via Fiume, via Senese e via Trieste, infine toccherà a via Camaldo e via Piave.

Accanto al rinnovo delle reti di distribuzione, Acque è intervenuta anche sulle principali condotte adduttrici che alimentano il sistema idrico cittadino. Sulla principale, di diametro DN300, è già stato sostituito un tratto di tubazione, mentre in via Marconi, sulla condotta DN200, è stato completato il risanamento di ulteriori 200 metri con l’inserimento di una calza interna: una soluzione che consente di risanare la tubazione esistente e prolungarne la vita utile, evitando la sostituzione tradizionale. Le due adduttrici svolgono un ruolo-chiave per l’approvvigionamento idrico di Poggibonsi: gli interventi contribuiranno quindi a rendere il sistema più resiliente e a limitare i disagi in caso di guasti.

L’insieme di tutti questi lavori sta già producendo risultati concreti: la sostituzione delle tubazioni più ammalorate, il potenziamento del monitoraggio e una gestione più efficace dei flussi si traducono in meno acqua dispersa e un uso più efficiente dell’energia per captare, trattare e distribuire la risorsa.

Parallelamente, continua anche l’attività di ammodernamento degli impianti. Nel 2025 è stata installata una nuova centrifuga al depuratore Le Lame (investimento di 200mila euro), mentre alla centrale Elsa è stato sostituito il sistema di ultrafiltrazione (500mila euro). In programma l’adeguamento strutturale della copertura della centrale Bernino e la sostituzione del sistema ossidativo del depuratore Le Lame, per un investimento di circa 1,5 milioni di euro.

A completare il quadro degli interventi strategici per il futuro del sistema idrico cittadino c’è il progetto di ammodernamento dell’impianto di Cepparello, del valore di 22 milioni di euro, cofinanziato dal Piano Nazionale di Interventi Strategici nel Settore Idrico (PNIISSI). Firmato il contratto di appalto nei giorni scorsi, l’avvio dei lavori resta confermato per il 2027. L’opera è destinata a rafforzare ulteriormente la sicurezza e la capacità complessiva del sistema di approvvigionamento idrico di Poggibonsi.