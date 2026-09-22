Poggibonsi, E-Distribuzione: “Lavori necessari, investiti oltre 6 milioni”

In riferimento alle segnalazioni sull’interruzione temporanea del servizio elettrico in un’area di Poggibonsi, programmata per giovedì 24 settembre, E-Distribuzione – la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione – informa che si tratta di lavori e investimenti importanti nell’ambito del piano di potenziamento, manutenzione e digitalizzazione del sistema elettrico di Poggibonsi.

In alcuni casi gli interventi sono stati anche spostati e rimandati, su richiesta dell’Amministrazione Comunale che l’Azienda ringrazia per la collaborazione, ma le operazioni devono poi necessariamente essere riprogrammate e devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza. Pure nel caso specifico era stata data una disponibilità a valutare uno spostamento ma, considerata anche l’urgenza dovuta al danneggiamento da maltempo della copertura di una cabina che rischia di provocare un disservizio improvviso di più lunga durata e il fatto che gli avvisi lavori erano già diffusi, si è convenuto di proseguire con le operazioni che necessitano di essere eseguite quanto prima.

Peraltro, laddove possibile, E-Distribuzione opera con attività propedeutiche senza interrompere il servizio elettrico, ma determinate circostanze tecniche richiedono delle interruzioni temporanee sempre per ovvii e prioritari motivi di sicurezza: grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” vengono circoscritte a gruppi di utenze e, di volta in volta, i cittadini sono informati tramite affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone interessate.

E-Distribuzione sta investendo più di 6 milioni di euro per la rete elettrica di Poggibonsi, in parte finanziati dai fondi del PNRR. Nel dettaglio, vengono sottoposte a restyling completo e automatizzazione più di 80 cabine elettriche secondarie; ad esse si sommano la realizzazione di nuove dorsali interrate per un totale di 10 km di cavi sotterranei e il rifacimento di 2 km di linee aeree con cavo elicord di ultima generazione, più resistente ai cambiamenti climatici.

E-Distribuzione, scusandosi per il disagio, ricorda che sta lavorando per offrire qualità del servizio ai cittadini e resta a disposizione per ogni approfondimento. La società informa altresì, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico, è possibile contattare il Servizio clienti al numero 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.