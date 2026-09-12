Poggibonsi, 252 bambini tornano nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali

Prima campanella per le bambine e i bambini dei servizi educativi comunali che da pochi giorni sono tornati ad animare i nidi Rodari e La Coccinella e le scuole dell’infanzia La Tartaruga e Mastro Ciliegia. Come consueto i servizi comunali hanno dato avvio all’anno educativo alcuni giorni prima delle scuole statali e in maniera progressiva, con inserimenti graduali a partire da martedì 8 settembre.

Complessivamente sono 252 le bambine e i bambini che hanno ripreso o iniziato il loro percorso a scuola, tornando a far vivere i luoghi con la loro presenza.

Nel dettaglio sono 114 coloro che frequentano i due nidi comunali, suddivisi in cinquantacinque a Rodari e cinquantanove a La Coccinella. Sono invece 138 i bambini e le bambine che frequentano le due scuole d’infanzia comunali, settantacinque al plesso Mastro Ciliegia di via Sangallo e sessantatre al plesso La Tartaruga a Luco.

“A tutte le bambine e a tutti i bambini va il nostro augurio più sincero per un anno educativo sereno, divertente e ricco di scoperte, divertimento e occasioni di crescita – dice l’assesora all’Istruzione Elisa Tozzetti che si è recata in visita nelle scuole – Un augurio che va anche alle famiglie e a tutto il personale impegnato che con passione, competenza e attenzione accompagna ogni giorno i più piccoli nel loro percorso. A loro i nostri auguri di buon lavoro e il nostro ringraziamento. Buon anno educativo a tutte e a tutti”.