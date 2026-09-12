San Gusmè, Festa del Luca 2026: un weekend tra vino, arte e spettacolo

Entra nel vivo la Festa del Luca 2026 a San Gusmè, nel Comune di Castelnuovo Berardenga, con un fine settimana ricco di appuntamenti tra degustazioni, musica, spettacoli, arte ed enogastronomia.

Sabato 12 settembre il programma prosegue dalle 17.30 con Gin Gusmè, dedicato ai gin artigianali del territorio senese. Alle 18 è in programma “Il grande mago delle meraviglie”, con la Ciacciabanda Street Band nel pomeriggio, mentre alle 21.15 salirà sul palco Massimo Bagnato con il suo spettacolo di cabaret, seguito dal dj set di Moroflex.

La giornata conclusiva di domenica 13 settembre si aprirà alle 8.30 con l’escursione “In cammino nella storia”. Per tutta la giornata San Gusmè ospiterà inoltre “L’acquarello non è un vino”, progetto che porterà l’arte nelle strade del paese con pittura en plein air, esposizioni e iniziative dedicate a Pietro Sorri. Alle 16.30 è prevista la conferenza sulla figura del pittore, seguita alle 18 dalla cerimonia di consegna del Premio Pietro Sorri 2026. La festa si chiuderà con musica, stand gastronomici, la tribute band Colpa d’Alfredo e, alle 22.30, il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali.

La Festa del Luca è organizzata dalla Pro Loco San Gusmè con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga.

Info e prenotazioni: 353 4681372 – [email protected]