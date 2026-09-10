Premio Boccaccio 2026, a Certaldo tre giorni tra libri, arte e attualità

Non soltanto la cerimonia di premiazione, ma occasioni per incontrarsi, ascoltare voci diverse e confrontarsi attraverso l’arte, la letteratura e i grandi temi del presente. La XLV edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, in programma dall’11 al 13 settembre, affianca ai suoi appuntamenti principali alcuni momenti di dialogo aperti gratuitamente al pubblico.

Il primo è in programma venerdì 11 settembre alle 17.30, nella Chiesa dei Santi Tommaso e Prospero a Certaldo Alto. “Costellazioni femminili” metterà in relazione esperienze e linguaggi diversi per interrogarsi sull’arte, sulla scrittura e sulla rappresentazione del femminile.

Protagoniste dell’incontro saranno Beatrice Balducci, storica dell’arte, Sandra Landi, scrittrice, Benedetta Giuntini, attrice, e Domitilla Marzuoli, illustratrice e attivista. Quattro prospettive differenti per attraversare epoche, opere e immaginari e riflettere sul modo in cui le donne sono state raccontate e rappresentate, ma anche sulla possibilità di prendere direttamente la parola e costruire nuovi sguardi.

Ne nasce una “costellazione” che mette insieme memoria e contemporaneità, immagini e parole, osservando il femminile non da un unico punto di vista ma attraverso sensibilità e percorsi differenti.

Il dialogo proseguirà sabato 12 settembre alle 10.30, ancora nella Chiesa dei Santi Tommaso e Prospero, con “I libri si raccontano”, incontro dedicato questa volta alla scrittura e a tutto ciò che accade prima che una storia arrivi nelle mani dei lettori.

A confrontarsi saranno gli scrittori Alessia Castellini, Massimo Granchi e Beatrice Salvioni, tre autori e tre modi differenti di trasformare esperienze, memoria e immaginazione in narrazione.

Al centro dell’incontro non ci saranno soltanto i libri già pubblicati, ma soprattutto il lavoro che si nasconde dietro le pagine: da dove nasce l’idea di una storia, come prendono forma i personaggi, quale rapporto si crea tra realtà e invenzione e quali scelte accompagnano il processo della scrittura.

Un’occasione quindi per avvicinare il pubblico agli autori da una prospettiva diversa, entrando idealmente nel laboratorio in cui una storia prende forma prima di diventare un libro.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e non richiedono prenotazione.

Tra i momenti di confronto della XLV edizione rientra anche “America ieri, oggi e domani”, in programma domenica 13 settembre alle 10 al Teatro Multisala Boccaccio. L’incontro vedrà dialogare Francesco Costa, vincitore del Premio Boccaccio 2026 per il Giornalismo, e Riccardo Nencini, mettendo a confronto due prospettive sugli Stati Uniti tra storia, politica, società e trasformazioni contemporanee. A moderare sarà Elia Billero.

Anche questo appuntamento è gratuito, ma, a differenza degli altri incontri, è consigliata la prenotazione del posto attraverso il sito del Premio Letterario Giovanni Boccaccio.