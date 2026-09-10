Poggibonsi di Gusto, il 13 settembre torna la festa dell’enogastronomia

Un’esperienza sensoriale a cielo aperto nel cuore della città per una tra le manifestazioni di maggior rilievo e prestigio del panorama enogastronomico toscano. E’ conto alla rovescia per la terza edizione di “Poggibonsi di Gusto“, che si svolgerà domenica 13 settembre dalle ore 11 fino alle 20 con decine di proposte di street e finger food e tanti vini da degustare. Cuore pulsante della manifestazione sarà il percorso degustazione che avrà 30 protagonisti d’eccezione tra ristoranti e cantine d’eccellenza, 30 stand dislocati tra piazza Berlinguer, piazza Rosselli, piazza Matteotti e via della Repubblica (al taglio).

L’offerta culinaria vedrà al centro piatti della tradizione rivisitati con maestria in chiave moderna e creazioni nate dal puro estro di grandi chef, la quasi totalità dei quali segnalati nelle principali guide di settore, a partire dalla prestigiosa Guida Michelin. Ogni portata sarà abbinata ai calici delle migliori aziende vitivinicole del territorio, in un connubio perfetto tra tradizione, innovazione e grande qualità.

“Poggibonsi di Gusto” è promossa e organizzata dall’Associazione ViaMaestra Centro Commerciale Naturale, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi e della Regione Toscana e in collaborazione con Toscana promozione turistica, Fondazione Elsa, Fisar Valdelsa ed associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti.

La giornata trasformerà le vie e le piazze del centro in un elegante salotto gastronomico, unendo l’eccellenza della tavola al divertimento per tutte le età. Per l’intero pomeriggio, infatti, l’evento sarà animato da musica dal vivo, intrattenimento musicale diffuso e un’area dedicata ai giochi per bambini, rendendo la festa perfetta per famiglie, appassionati e visitatori.

“Un evento che si conferma di grande livello per valorizzare eccellenze e competenze presenti e far vivere gli spazi della nostra città – dice la sindaca Susanna Cenni – Una bella occasione di promozione per tutto il territorio, nata come sempre grazie ad un lavoro di squadra diretto dall’associazione ViaMaestra, che ringraziamo insieme a tutti e tutte coloro che hanno voluto esserci, i ristoranti, le cantine e tutti i partecipanti”.

“Dopo i numeri importanti registrati anche nell’ultima edizione di Sbaraccando, il nostro impegno continua per valorizzare al massimo il centro commerciale naturale – dichiara Laura Martelli, Presidente di ViaMaestra – Con Poggibonsi di Gusto proponiamo un evento di altissima qualità che unisce grande ristorazione, cantine blasonate e intrattenimento per famiglie, confermando Poggibonsi come punto di riferimento per l’accoglienza e la promozione del territorio”.

Un ringraziamento particolare nei confronti delle associazioni di volontariato di Protezione Civile, la Vab e la Pubblica Assistenza che garantiranno la sicurezza di tutta la giornata.