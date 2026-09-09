“This: The Italian Selection”: guida dedicata alle 99 migliori cantine della Toscana

Il 22 settembre alle 18.30 presso la storica location del Bastione San Filippo di Enoteca Italiana all’interno della Fortezza Medicea di Siena, avrà luogo la presentazione della nuova guida internazionale dedicata alle 99 migliori cantine della Toscana. A firmare la selezione il senese Federico Minghi. Il progetto guarda al pubblico internazionale, a partire dagli Stati Uniti, e sarà disponibile in formato sia cartaceo che digitale.

La Toscana del vino guarda al Mondo e lo fa partendo da Siena, dalla sede storica di Enoteca Italiana. È qui che mercoledì 22 settembre, alle ore 18.30, verrà presentata, con la conduzione del giornalista Mediaset Paolo Capresi, “This: The Italian Selection”, una nuova guida dedicata alle 99 migliori cantine della Toscana, pensata per un pubblico internazionale e destinata a diventare uno strumento di orientamento per viaggiatori, appassionati e professionisti alla ricerca delle più autentiche esperienze enogastronomiche del territorio.

Un progetto che segna un passaggio particolarmente significativo. Per la prima volta, infatti, un editore statunitense di riferimento nel mondo del food, del travel e del lifestyle dedica un’iniziativa editoriale di ampio respiro all’eccellenza vitivinicola toscana, confermando il ruolo sempre più centrale della regione nel posizionamento internazionale dell’eccellenza enogastronomica italiana.

La selezione delle 99 cantine è stata curata dal senese Federico Minghi, internazionalmente conosciuto come Ambasciatore della Toscana e interprete della cultura, dei sapori e delle identità del territorio. Una scelta che rafforza il legame tra il progetto editoriale e una conoscenza profonda della Toscana, delle sue produzioni e delle esperienze che è in grado di offrire.

La guida nasce con una vocazione dichiaratamente internazionale e sarà inizialmente rivolta in particolare al pubblico statunitense, con una versione italiana prevista per accompagnare la diffusione del progetto anche nel nostro Paese. “This: The Italian Selection” sarà disponibile sia in formato digitale sia cartaceo e sarà consultabile attraverso un sito e una app, con l’obiettivo di intercettare un pubblico che sempre più spesso sceglie le proprie destinazioni non soltanto sulla base dei luoghi da visitare, ma attraverso esperienze capaci di unire territorio, cultura, vino e alta gastronomia. In questo scenario assumono un ruolo importante anche la rivista Food & Wine Italia e Travel + Leisure Italia, media partner dell’iniziativa e realtà editoriali italiane collegate al grande sistema internazionale dell’editore statunitense.

Il target di riferimento è quello dei viaggiatori internazionali e degli high spender, ma il progetto punta più in generale a raggiungere tutti coloro che considerano il vino e la gastronomia parte imprescindibile dell’esperienza di viaggio e della scoperta di un territorio.

In un momento caratterizzato da una particolare complessità e da una crescente competitività dei mercati internazionali, la capacità di narrare le eccellenze del territorio rappresenta una leva strategica. “This: The Italian Selection” si inserisce proprio in questo contesto. L’obiettivo è quello di portare le migliori espressioni della Toscana del vino davanti a un pubblico internazionale già interessato a costruire viaggi, itinerari e percorsi attraverso le esperienze enogastronomiche italiane.

La scelta di Enoteca Italiana Siena per la presentazione ufficiale del progetto rappresenta infine un ulteriore elemento di significato. La storica istituzione senese, nata nel 1933 per promuovere e valorizzare il patrimonio vitivinicolo italiano, torna ad aprire i propri spazi a un’iniziativa capace di mettere in relazione identità territoriale e dimensione internazionale, riaffermando il ruolo di Siena come uno dei luoghi simbolici della cultura italiana del vino.