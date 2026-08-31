Viticoltura e AI: a Siena il convegno sul futuro del vino

“Un ecosistema complesso: la viticoltura del futuro tra sostenibilità e AI” è

il titolo del convegno in programma mercoledì 16 settembre ore 17.00 presso il Bastione San Filippo di Enoteca Italiana Siena. Un appuntamento di studio e approfondimento scientifico organizzato congiuntamente da Enoteca Italiana, storico ente di promozione e tutela del vino italiano e da Prometeo, PMI innovativa senese specializzata nello sviluppo di modelli matematici al supporto del business.

Attraverso la piattaforma ProAgri, Prometeo applica avanzati modelli predittivi e algoritmi di analisi dei dati alla viticoltura di precisione, trasformando dati complessi in strumenti decisionali per una gestione efficiente, sostenibile e predittiva delle colture. Un incontro che si inserisce all’interno di una fase delicata per tutta la filiera vitivinicola, caratterizzata

da mutamenti e trasformazioni di carattere economico, ambientale e sociale.

Il convegno metterà a confronto competenze e prospettive diverse, unite dall’obiettivo di comprendere come innovazione, ricerca e sostenibilità possano contribuire a trasformare il futuro della viticoltura.

A portare il punto di vista dell’impresa e dell’innovazione tecnologica sarà Giulio Ancilli, CEO di Prometeo, che illustrerà l’impatto e l’applicazione pratica delle tecnologie emergenti nel settore agritech. La prospettiva scientifica sarà affidata ad Annalisa Santucci, Professoressa Ordinaria di Biochimica presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena, mentre Chiara Mocenni, Professoressa Associata di Teoria dei Sistemi e Controllo presso il medesimo Ateneo, approfondirà il ruolo della matematica e dei modelli complessi nell’analisi e nella gestione dei sistemi vitivinicoli.

A completare il quadro sarà Lorenzo Zanni, docente di Economia e gestione delle imprese

presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena, con un focus sulle trasformazioni economiche e sulle nuove sfide per le imprese della filiera.

“Obiettivo di questo convegno – dichiara Elena D’Aquanno, Presidente di Enoteca Italiana Siena – è quello di aprire un tavolo di lavoro e di confronto permanente che porti alla creazione di un polo didattico interno ad Enoteca Italiana che possa contribuire a creare una nuova cultura del vino, anche attraverso la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio dei vitigni autoctoni italiani, e che ne possa analizzare e comprendere le molte complessità. In questa direzione – continua D’Aquanno – la collaborazione con una realtà come Prometeo è per noi fondamentale in quanto da anni il loro team è impegnato anche nello sviluppo di software come ProAgri per il monitoraggio dei vigneti, per l’analisi visiva delle colture e la gestione strategica delle vendemmie. “Applicare le nuove tecnologie all’agricoltura non significa sostituire l’esperienza del viticoltore, ma valorizzarla attraverso l’accuratezza dei modelli predittivi,” afferma Giulio Ancilli, CEO di Prometeo.

“Con il progetto ProAgri -continua Ancilli – abbiamo sviluppato modelli matematici capaci di interpretare la complessità dei dati ambientali e colturali per anticipare i rischi, ottimizzare le risorse e guidare la gestione strategica del vigneto. La nostra sfida – conclude – è trasformare l’innovazione algoritmica in uno strumento concreto e sostenibile al servizio di una filiera d’eccellenza come quella vitivinicola”.

La partecipazione al convegno è libera previa registrazione, scrivendo agli indirizzi [email protected] oppure ad [email protected]. Gli operatori degli organi di stampa e di informazione sono cordialmente invitati a partecipare e a seguire i lavori dell’incontro.