Siena, torna Calici d’Autunno al Ricasoli

Sabato 24 ottobre, dalle 17:00, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Bettino Ricasoli” apre la sede di Via Scacciapensieri 8 per Calici d’Autunno, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno scolastico. Una serata di percorsi di degustazione tra vini e prodotti del territorio, interamente curata dagli studenti.

A fare gli onori di casa saranno le studentesse e gli studenti dei tre indirizzi dell’istituto: il Tecnico Agrario di Siena, il Professionale Agrario di Montalcino e l’Enogastronomico di Colle di Val d’Elsa. I vini, offerti dalle aziende del territorio, saranno accompagnati da una selezione di piatti preparati dagli studenti dell’Enogastronomico e da dolci realizzati dall’Istituto Enogastronomico della Casa di Reclusione di San Gimignano.

Special guest della serata sarà S.P.E.RANZA – “Suonare Per Evadere”: una rappresentanza della band musicale della Casa di Reclusione di San Gimignano infatti curerà l’intrattenimento musicale.

Il programma prevede alle 17:15 la consegna dei diplomi del corso extracurricolare “Il rapporto uomo cavallo, volano per nuove professioni” e alle 17:45 quella dei diplomi del corso di specializzazione “Enotecnico” dell’anno scolastico 2025/2026. Alle 18:00 si terranno quattro master class, presentate da esperti del settore e dedicate a Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino e all’abbinamento tra miele e formaggi.

“Calici d’Autunno è la fotografia di ciò che vogliamo essere: una scuola che non si limita a insegnare il territorio, ma lo fa vivere”, commenta il dirigente scolastico Domenico Biagio Perrotta. “Sabato i nostri studenti non saranno spettatori: accoglieranno il pubblico, racconteranno i vini e i prodotti che studiano ogni giorno, serviranno i piatti che hanno preparato. È la prova concreta che la formazione tecnica e professionale apre strade vere. Consegnare i diplomi ai nuovi Enotecnici, in una serata come questa, ha un significato speciale.”

“Sono particolarmente felice di vedere sul palco i musicisti di S.P.E.RANZA e di far assaggiare ai partecipanti i dolci preparati all’interno della Casa di Reclusione di San Gimignano”, prosegue Perrotta. “La scuola è il luogo in cui ogni percorso può ripartire, e questa serata lo dimostra. Ringrazio le aziende che offrono i loro vini, i partner che ci sostengono e tutti i docenti e il personale che hanno lavorato per renderla possibile.”

«Con “Calici d’Autunno” vogliamo affermare il ruolo del Ricasoli come scuola aperta al territorio, capace di mettere in relazione formazione, imprese, istituzioni e comunità. I nostri studenti devono essere protagonisti di un percorso che non si limiti all’acquisizione di conoscenze, ma li aiuti a sviluppare competenze e senso di responsabilità.

Con l’edizione 2026 di “Calici d’Autunno”, l’IIS “B. Ricasoli” conferma dunque la propria vocazione a essere un punto di riferimento per la formazione agraria ed enogastronomica, promuovendo una scuola che dialoga con il territorio, valorizza le competenze dei giovani e contribuisce attivamente allo sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.

L’evento è realizzato con il sostegno di Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Comune di Siena, Fondazione ChiantiBanca, Misericordia di Siena, Mark Harris Getty e RCR Cristalleria Italiana.

Informazioni utili

• Quando: sabato 24 ottobre 2026, dalle 17:00

• Dove: IIS “Bettino Ricasoli”, Via Scacciapensieri 8, Siena

• Ingresso libero. Calice per la degustazione: 10 euro, destinati al finanziamento delle attività di ampliamento dell’offerta formativa

• Master class su prenotazione: forms.gle/fzbUNrEAwhwEz4cv8

• Programma: www.iisricasoli.edu.it/evento/calici-dautunno-2026/