Sabato 5 e domenica 6 dicembre, il Castello di Monteriggioni apre le sue porte a due giornate dedicate alla cucina, alle eccellenze del territorio e alla convivialità.

Non un semplice mercatino natalizio, ma un viaggio tra sapori, incontri e storie di cucina, con protagonisti chef e realtà gastronomiche che porteranno tra le mura il loro modo di interpretare il cibo. A guidare il percorso saranno due grandi nomi della cucina: il Maestro Gaetano Trovato, chef del ristorante Arnolfo e anima di BIS, e Lazzaro Cimadoro, del Castello di Bigozzi, curatori dell’iniziativa.

Oggi presentiamo altre due realtà che saranno protagoniste di Stelle tra le Mura, con le persone che ne rappresentano l’identità:

Nello – Federico Migliori e Chiara Zanetti

Federico Migliori e Chiara Zanetti portano a Monteriggioni il mondo di Nello, una realtà che trova nei suoi protagonisti il volto e l’espressione di un progetto gastronomico da scoprire. Un’esperienza che si aggiunge al racconto collettivo di cucine, percorsi e interpretazioni del gusto che animeranno il Castello.

Opera Waiting – Gabriele Ciacci ed Elisa Polvani

Nato dall’incontro tra ricerca artigianale, attenzione alle materie prime e valorizzazione della tradizione, Opera Waiting è il progetto di Gabriele Ciacci ed Elisa Polvani. Una realtà che li ha posti come un punto di riferimento per tutti i lievitisti. La loro ricerca è improntata sul lievito madre da rinfresco e sul panettone. Fanno della qualità degli ingredienti, della filiera corta e della lavorazione artigianale i propri punti di riferimento, con uno sguardo attento alla sperimentazione e alla reinterpretazione della pasticceria.

Non mancheranno l’atmosfera natalizia, gli addobbi del Castello, la Banda dei Babbo Natale e le Renne Pazze di Memento Ridi.

Piazza Dante Alighieri e Piazza Primo Maggio

5 e 6 dicembre 2026

Dalle 11 alle 19

Iniziativa sostenuta dal Comune di Monteriggioni.

Per informazioni: [email protected] – [email protected]