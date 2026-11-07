Olio EVO di Certaldo: Medaglia di Platino al Merano WineFestival

La qualità e la tradizione enogastronomica della Valdelsa salgono sul gradino più alto del podio nazionale. L’Azienda agricola l’orto sotto casa di Certaldo ha ricevuto ufficialmente l’attestato che incorona il suo 𝗢𝗹𝗶𝗼 𝗘𝘅𝘁𝗿𝗮 𝗩𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗮 tra le migliori produzioni d’Italia per il 2026, conquistando la prestigiosa Medaglia di Platino al rinomato e riconosciuto Merano Wine Festival.

​Un riconoscimento di altissimo profilo che testimonia la dedizione, il rispetto per la terra e la ricerca dell’eccellenza che caratterizzano l’agricoltura locale.

​Il prodotto premia il lavoro di Mirko Delle Fave, titolare dell’azienda, tra i soci fondatori e membro del direttivo dell’associazione Terra Di Valdelsa.

L’olio presentato risponde peraltro anche al rigido disciplinare del protocollo 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗡𝗕𝗢𝗖𝗖𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢, quale marchio promosso dall’associazione Terra di Valdelsa per identificare e garantire le produzioni agroalimentari d’eccellenza del territorio.

«Ci congratuliamo per il grande risultato e accogliamo questo premio con immensa orgoglio — sottolinea l’associazione Terra di Valdelsa —. La Medaglia di Platino a un nostro socio e fondatore come Mirco Delle Fave dimostra come il rigore e la passione legati al lavoro e anche al protocollo 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗡𝗕𝗢𝗖𝗖𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢 diano frutti straordinari.

Le nostre eccellenze enogastronomiche non sono soltanto prodotti di altissima qualità, ma 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗼𝗿𝗺𝗮𝗶 𝘂𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝘃𝗼𝗹𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝘂𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝗩𝗮𝗹𝗱𝗲𝗹𝘀𝗮.».

​Il premio ottenuto al Merano WineFestival conferma come la sinergia tra valorizzazione del territorio, filiera corta e rispetto delle tradizioni renda la Valdelsa una 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱’𝗲𝗰𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 nel panorama agroalimentare italiano e internazionale.