“Whispers – Sussurri. A Julian Lennon Retrospective” al Santa Maria della Scala

Dal 4 dicembre 2026 al 4 luglio 2027 il Santa Maria della Scala di Siena ospiterà Whispers – Sussurri. A Julian Lennon Retrospective, mostra internazionale dedicata all’opera fotografica di Julian Lennon, curata da Julian Lennon e Sandrina Bonetti Rubelli, organizzata dal Comune di Siena in collaborazione con la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala.

Allestita negli spazi dei Magazzini della Corticella e della Strada Interna, la mostra presenterà a Siena un’ampia selezione di opere che ripercorrono il percorso visivo dell’artista, tra fotografia umanitaria, paesaggio, ritratto, architettura e viaggio, restituendo la complessità di uno sguardo che negli anni ha intrecciato esperienza personale, attenzione al mondo e ricerca formale. Concepita come una retrospettiva capace di attraversare diversi nuclei tematici e linguaggi, Whispers – Sussurri raccoglie immagini maturate nel corso di una pratica fotografica sviluppata parallelamente all’attività musicale, cinematografica e documentaria di Julian Lennon. Il progetto restituisce un itinerario che si muove tra natura e presenza umana, culture incontrate nei viaggi, paesaggi di forte intensità atmosferica, ritratti e tracce di una sensibilità segnata da vulnerabilità, empatia e speranza.

La mostra arriva a Siena dopo l’esperienza veneziana alle Stanze della Fotografia, dov’è stata presentata nel 2024 come evento collaterale della Biennale d’Arte, e dopo in una versione selezionata per Milano. Il progetto senese assume una configurazione specifica, pensata in relazione al contesto del Santa Maria della Scala, luogo storicamente legato all’accoglienza, alla cura e al passaggio, e oggi spazio capace di ospitare e mettere in tensione grandi esperienze culturali di respiro internazionale.

Il progetto si inserisce in una stagione espositiva di particolare rilievo per la città e contribuisce a rafforzarne il profilo come centro capace di coniugare patrimonio storico, produzione culturale contemporanea e apertura internazionale.

“Con Whispers – Sussurri – sostiene Sandrina Bonetti Rubelli, co-curatrice della mostra – abbiamo voluto portare a Siena non soltanto una retrospettiva fotografica, ma un percorso capace di entrare in relazione con l’identità profonda del luogo che la accoglie. Il Santa Maria della Scala, con la sua storia di passaggio, cura e accoglienza, offre a questo progetto una risonanza particolare, che rende la mostra unica nel suo genere”.

“Siena – spiega Julian Lennon – era da anni tra i luoghi che desideravo visitare. Avevo sentito così tanti racconti meravigliosi sulla città, dalla sua arte alla sua cultura, fino alla straordinaria profondità della sua storia: tutto questo mi ha sempre affascinato molto. Per questo arrivare finalmente a Siena con la mia mostra Whispers, una retrospettiva dei miei migliori lavori fotografici fino a oggi, è stato davvero più di un sogno che si realizza”.

Venerdì 4 dicembre 2026

ore 14 – conferenza stampa di inaugurazione e anteprima riservata alla stampa

Siena

Siena ore 18.30 – Inaugurazione istituzionale aperta alla cittadinanza stampa

Complesso museale Santa Maria della Scala – Siena

Sabato 5 dicembre 2026