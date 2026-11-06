A Sinalunga “L’Incanto del Natale”

“L’Incanto del Natale”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Sinalunga, è in programma il 5 e 6 dicembre 2026 in piazza Garibaldi, con inizio alle ore 15:00. L’evento propone due giornate di programmazione culturale e di intrattenimento, articolate come segue.
Venerdì 5 dicembre
- Canti di Natale con gli alunni dell’Istituto Comprensivo John Lennon di Sinalunga
- “Il Mondo delle Fiabe” – gran galà delle arti: teatro, musica, danza, spettacoli circensi e magia
- Giochi di Piazza : Il Mercante in Chiana
Sabato 6 dicembre
- “Il molto dilettevole Gioco dell’Oca” – gioco interattivo, teatro, musica e canto
- “The Pilgrims” – coro Gospel
- Tombola natalizia
In entrambe le giornate sono previsti mercatini, street food e l’arrivo di Babbo Natale e dei suoi aiutanti.
L’iniziativa del Comune di Sinalunga rientra nel calendario di “Vai di Chianina 2026 – Capitale Toscana della Cultura”.