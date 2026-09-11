Forte maltempo, Sinalunga conta i danni e piange una vittima

Il territorio di Sinalunga, e in particolare la zona di Pieve di Sinalunga, è stato interessato nel primo pomeriggio di giovedì 10 settembre da un violento evento atmosferico, caratterizzato da forte vento e raffiche particolarmente intense, che ha provocato ingenti danni a strutture pubbliche e private e numerosi disagi alla viabilità.

Tra le strutture maggiormente colpite c’è il Palazzetto dello Sport, che ha riportato i danni più ingenti, con lo scoperchiamento della copertura e la rottura di alcuni vetri. Danni sono stati registrati anche al campanile del Convento di San Bernardino, oltre che a numerose abitazioni private e attività. Sul territorio si sono inoltre verificati scoperchiamenti e danneggiamenti di tetti e coperture, cadute di cornicioni, alberi sradicati, rami e detriti, che hanno provocato l’interruzione della viabilità in diverse strade.

Fin dalle prime ore dell’emergenza, il Comune di Sinalunga ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare le operazioni e monitorare costantemente l’evoluzione della situazione. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, squadre della Protezione Civile, La Racchetta e Forze dell’Ordine, insieme agli operai comunali e agli agenti della Polizia Municipale. Le squadre di emergenza stanno proseguendo senza sosta le attività di rimozione di alberi, rami, detriti e materiali che hanno invaso le strade, con l’obiettivo di ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le aree maggiormente colpite. Il Comune ha inoltre attivato ditte private per accelerare gli interventi di ripristino e messa in sicurezza degli edifici.

Parallelamente è stata avviata la quantificazione dei danni al patrimonio pubblico e privato. I tecnici incaricati stanno effettuando sopralluoghi e valutazioni, anche in collaborazione con i funzionari della Regione Toscana, per definire un quadro il più possibile completo della situazione.

Il Comune invita tutti i cittadini che hanno subito danni a documentare con fotografie dettagliate lo stato degli immobili e dei beni danneggiati e a conservare, per quanto possibile, gli elementi e i materiali che possano risultare utili alla documentazione dell’evento. È inoltre importante conservare ricevute, fatture e ogni altra documentazione relativa alle spese sostenute per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza. L’Amministrazione comunale è al lavoro per raccogliere e quantificare i danni e predisporre tutta la documentazione necessaria all’attivazione delle procedure per la richiesta dello stato di emergenza, nell’ambito delle competenze degli enti preposti.

Purtroppo, oltre alla conta dei danni, il territorio di Sinalunga deve fare i conti anche con una vittima dell’evento. Una donna di 82 anni ha perso la vita nella propria abitazione durante il violento fenomeno atmosferico. L’Amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio e si stringe alla famiglia in queste difficili ore, condividendo il dolore dell’intera comunità.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutte le squadre di emergenza, gli operai comunali, i volontari, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per affrontare questa situazione di criticità, garantire la sicurezza e contribuire al ripristino del territorio.

Un ringraziamento va inoltre alle Amministrazioni dei Comuni vicini, che hanno manifestato la propria disponibilità e il proprio sostegno in questo momento particolarmente difficile per la comunità di Sinalunga. Il Comune continuerà a monitorare costantemente la situazione, coordinare gli interventi e aggiornare la cittadinanza sull’evoluzione delle attività di messa in sicurezza, sul ripristino della viabilità e sulle procedure relative alla quantificazione dei danni.