Domenica 13 settembre, alle ore 17.30, il Comune di Gaiole in Chianti inaugura la nuova piazza di Monti, uno spazio pubblico rigenerato, nel cuore della frazione. Per sottolineare il valore di questo momento, subito dopo il taglio del nastro, che sarà animato dall’esibizione della banda Fortunato Vannetti, la piazza diventa protagonista con una serie di iniziative: alle 18 prenderà avvio la degustazione pubblica “Terre di Gaiole”, dedicata ai vini delle aziende del territorio comunale, a cura dell’associazione Viticoltori di Gaiole AVG. e del Circolo Ricreativo San Marcellino, nell’ambito delle iniziative della Sagra della Bruschetta. (costo 15 euro – cauzione calice 3 euro). Seguirà la cena street food e la musica con Ester e Clara Whites e DJ set anni ’80. Gradita la prenotazione al 349 810 7053 – 333544174

“Sarà l’occasione per vivere appieno, fin da subito, la nuova piazza come un luogo di incontro e convivialità. – sottolinea il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini – Inauguriamo un’opera pubblica molto importante per la comunità e per il futuro della frazione. Lo facciamo con una festa, per ribadire lo spirito con cui vogliamo accompagnare questa nuova fase: la piazza non è semplicemente uno spazio fisico, è un luogo che prende vita grazie alle persone, alle attività e alle relazioni che riesce a generare. Ma questa inaugurazione non è un semplice punto di arrivo, è molto di più: è un tassello fondamentale di un percorso di rigenerazione del paese più ampio e articolato, che vede un altro step strategico, nell’intervento di natura privata che porterà, nei mesi invernali, a inaugurare il nuovo negozio Coop di generi alimentari di Monti, rafforzando i servizi di prossimità e valorizzando il ruolo del Circolo San Marcellino, come punto di riferimento sociale. Quello che sta accadendo a Monti è un esempio positivo di collaborazione tra pubblico e privato, tra istituzioni, mondo delle imprese e associazioni, per dare vita a qualcosa di speciale che altrimenti non sarebbe stato possibile realizzare.”

“La strada e il ‘Madonnino’, fronte circolo, – commenta Francesco Marzi presidente del Circolo Ricreativo San Marcellino – finalmente, attraverso l’impegno della giunta comunale, sono riuscite a trovare una loro connotazione di piazza. Per tutto il paese, ma in particolar modo per i ragazzi di oggi, che, ancora come una volta, a Monti giocano per strada, è un segnale importante di attenzione, che dà valore aggiunto allo stile di vita. Vivere qui è una scelta consapevole. Vogliamo difendere tutto ciò che rende speciale il paese rispetto alla vita frenetica dei grandi agglomerati urbani: la possibilità di coltivare l’amicizia, condividendo momenti semplici ma importanti per preservare l’identità e le nostre radici.”

Terre di Gaiole, porterà in degustazione a Monti in Chianti circa 60 vini di 20 aziende del territorio comunale. “I produttori di Gaiole in Chianti – sottolinea Manuele Verdelli, presidente di AVG Gaiole – vivono con passione il territorio e sono felici di contribuire alla sua valorizzazione attraverso i propri vini. Terre di Gaiole rappresenta il meglio del vino di Gaiole in Chianti. Invito pertanto tutti a partecipare a questa nuova edizione di Terre di Gaiole, perché come dico sempre…a Gaiole si vive bene e si beve meglio!”