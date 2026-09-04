Incidente stradale a Gaiole in Chianti: muore un uomo, grave la moglie

I Vigili del fuoco del comando di Siena, sede centrale, sono intervenuti alle ore 13:15 sulla SR 429 al km 1+400, nel comune di Gaiole in Chianti, per un incidente stradale che ha interessato una vettura cabrio con due occupanti di nazionalità inglese.

Sul posto inviata una squadra che ha provveduto a stabilizzare l’auto rimasta a bordo strada su un fianco e garantito la sicurezza dello scenario durante le operazioni di soccorso del personale sanitario.

Nell’evento ha perso la vita un uomo di anni 72 per il quale il medico ha constatato il decesso ed è rimasta ferita in modo grave anche la moglie di 73 anni, trasportata al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in codice 3 (gravissime condizioni).

Sul posto sono giunti anche l’elicottero regionale Pegaso, l’ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti e l’automedica di Radda in Chianti. Presenti i Carabinieri per i rilievi del caso.