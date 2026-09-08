Sovicille-Veitsbronn, il gemellaggio guarda a sostenibilità e valori europei

La consueta visita annuale della comunità del Comune tedesco di Veitsbronn a Sovicille svoltasi dal 3 all’8 settembre, oltre ad essere un appuntamento che rinnova un’amicizia ultraventennale, ha rappresentato un’occasione importante per proseguire il confronto su temi cruciali per il futuro sociale e politico dei due territori con l’organizzazione di conferenze supportate anche dal contributo concesso al Comitato dei Gemellaggi di Sovicille dalla Comunità Europea nell’ambito del Programma CERV (Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori) che finanzia iniziative per proteggere i diritti, i valori democratici e l’uguaglianza nell’Unione.

Dopo le sessioni dedicate ai temi dei diritti, della parità di genere e dell’inclusione, animate dalle Dottoresse Giovanna Abate e Chiara Marchetti del Codice Rosa della ASL Toscana Sud-Est e dalle volontarie dello Sportello Vanessa della Pubblica Assistenza Montagnola Senese, il programma è proseguito con un momento istituzionale strategico focalizzato sullo sviluppo sostenibile, sulla transizione ecologica ed energetica e sulla tutela del paesaggio. Particolare interesse ha suscitato la conferenza del Prof. Simone Bastianoni dell’Università di Siena dal titolo: “Governance e Cambiamento: Sviluppo di un documento programmatico comune su energia e paesaggio, realizzabile anche in altri paesi UE”, un passo concreto verso buone pratiche amministrative condivise a livello europeo.

Nel corso di quest’ultima iniziativa, è stato affrontato il tema dei cambiamenti climatici ma anche delle modalità con cui i due diversi Paesi – Italia e Germania – hanno definito le procedure per governare la transizione energetica. In particolare, il Sindaco del Comune di Veitsbronn ha illustrato la delibera con cui il comune tedesco ha potuto definire – a livello municipale – i criteri per regolare l’installazione di impianti fotovoltaici a terra sul territorio comunale.

“La forza e la vitalità del gemellaggio con il Comune di Veitsbronn si esprimono nella volontà reciproca di confrontarsi e scambiare esperienze su questioni centrali per la vita dei nostri cittadini: dal contrasto alla violenza di genere alla cultura del rispetto, fino alle sfide cruciali della sostenibilità e dell’innovazione.

Ravvivare continuamente questo dialogo significa consolidare una comune cittadinanza europea. Per noi l’Europa non è l’annullamento delle singole identità, ma una condivisione fruttuosa delle nostre differenze e una costruzione attiva di futuro per i nostri popoli”, sottolinea il Sindaco Giuseppe Gugliotti.

Il percorso di collaborazione tra le due comunità proseguirà anche nei prossimi mesi con appuntamenti previsti in Germania. Tra questi, la presentazione del volume firmato da Gabriele Cortonesi e Friederike Strunz sugli Internati Militari Italiani nei campi di concentramento tedeschi (“La Triste Rubrica”), oltre a nuovi momenti di dibattito dedicati ad argomenti di stringente attualità, come l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle istituzioni e sulla democrazia. Come nelle altre occasioni, le diverse iniziative sono stati resi possibili anche grazie al all’impegno e alla collaborazione delle diverse Associazioni di volontariato del territorio (Pro Loco, La Racchetta, Pubblica Assistenza, Misericordia, Auser, Circoli, Parrocchie), sempre vitali, attive e disponibili.