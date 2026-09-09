Siena, Conservatorio Franci: i titoli diventano Lauree e Lauree Magistrali

Un nuovo e importante riconoscimento per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiana. Con le recenti disposizioni normative, i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni AFAM assumono la denominazione di Laurea e Laurea Magistrale, rafforzando ulteriormente il loro riconoscimento nell’ambito della formazione superiore italiana e internazionale. Una novità che interessa direttamente anche il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena e che segna un ulteriore passo nel progressivo avvicinamento del sistema AFAM a quello universitario, nel rispetto delle caratteristiche e delle specificità proprie della formazione artistica e musicale.

Il riconoscimento conferma il ruolo sempre più centrale dei Conservatori all’interno del sistema dell’alta formazione, rendendo al tempo stesso più immediata e riconoscibile, anche fuori dai confini nazionali, la qualificazione conseguita dagli studenti. Un percorso che valorizza un settore capace di rappresentare uno dei patrimoni più significativi della cultura italiana e di rafforzarne la presenza e il prestigio sul piano internazionale.

Ultimi giorni per le ammissioni. È proprio in questo nuovo quadro che il Conservatorio Franci si prepara ad accogliere gli studenti dell’anno accademico 2026/2027. Fino a venerdì 11 settembre sarà possibile presentare domanda di ammissione ai corsi Accademici di primo livello e di secondo livello specificando la scuola di strumento, canto o composizione. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata raggiungibile dal sito www.conservatoriosiena.it. Gli esami di ammissione si svolgeranno dal 15 settembre al 15 ottobre 2026.

Il Franci propone un’offerta formativa che accompagna i corsi accademici con momenti di specializzazione, affiancando alla didattica masterclass, seminari, attività concertistica e collaborazioni con artisti e docenti di livello internazionale. Particolare attenzione è dedicata anche all’internazionalizzazione, con i programmi Erasmus, i progetti di cooperazione accademica e i percorsi di doppio titolo sviluppati con istituzioni straniere, tra cui la collaborazione con Nantong, in Cina.

Nell’ambito della Terza missione e del rapporto con il territorio il Conservatorio Franci organizza anche corsi base per giovanissimi e corsi propedeutici nell’ottica di diffondere la cultura musicale e consentire ai giovani di scoprire il proprio talento.

“La possibilità di parlare oggi di Lauree e Lauree Magistrali rappresenta un passaggio significativo per tutto il sistema AFAM – afferma Anna Carli, presidente del Conservatorio Rinaldo Franci –. È un riconoscimento importante non soltanto per le nostre istituzioni, ma per l’intero Paese. I Conservatori custodiscono e allo stesso tempo rinnovano uno dei linguaggi attraverso i quali la cultura italiana è conosciuta e apprezzata nel mondo. Rafforzare il sistema AFAM significa quindi rafforzare la presenza della nostra cultura artistica e musicale sul piano nazionale e internazionale, preservando al tempo stesso l’identità e le specificità che rendono unica la nostra formazione”.

“Questo passaggio rende ancora più chiaro il valore di percorsi di alta formazione che, per qualità, ricerca e specializzazione, hanno assunto da tempo una piena dimensione accademica – sottolinea Carlomoreno Volpini, direttore del Conservatorio Rinaldo Franci –. Per i nostri studenti significa vedere riconosciuto in maniera ancora più immediata il livello del percorso intrapreso e il valore della preparazione acquisita. È un risultato che valorizza il lavoro quotidiano di docenti e studenti e rafforza il ruolo dei Conservatori come luoghi di formazione, ricerca, produzione artistica e crescita professionale”.

Per ulteriori informazioni sulle ammissioni è possibile contattare la Segreteria didattica al numero 0577 288904 oppure scrivere a [email protected].