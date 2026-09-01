Bright-Night 2026, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori

Siena torna a ospitare Bright-Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, uno dei principali appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica e al confronto fra il mondo della ricerca e la società. L’edizione 2026 si svolgerà venerdì 25 settembre negli spazi del Complesso Museale Santa Maria della Scala, con il Comune di Siena ancora una volta al fianco dell’Università di Siena nell’organizzazione della manifestazione, come da delibera approvata oggi, martedì 1 settembre, dalla Giunta comunale.

L’iniziativa, finanziata dalla Commissione europea nell’ambito delle Marie Skłodowska-Curie Actions, punta ad avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica, valorizzando il ruolo delle ricercatrici e dei ricercatori e favorendo occasioni di incontro, confronto e partecipazione. Il programma, che sarà definito nel dettaglio dall’Università di Siena, prevede attività rivolte a tutta la cittadinanza e sarà caratterizzato, come nelle precedenti edizioni, da una forte dimensione divulgativa e partecipativa.

“Bright-Night – dichiara l’assessore ai rapporti con l’università del Comune di Siena, Vanna Giunti – rappresenta un appuntamento importante per Siena, perché permette di mettere in relazione in modo diretto la città, i cittadini e il mondo universitario. La ricerca non deve essere percepita come qualcosa di distante, ma come una componente essenziale della vita di una comunità, capace di generare conoscenza, innovazione e nuove opportunità. Confermare la collaborazione con l’Università di Siena significa rafforzare un rapporto strategico per la nostra città e, soprattutto, offrire occasioni nelle quali studenti, ricercatori e cittadini possano incontrarsi e confrontarsi. Il Santa Maria della Scala, luogo simbolo della cultura senese, costituisce inoltre una cornice particolarmente significativa per una manifestazione che mette al centro il sapere, la curiosità e la capacità di guardare al futuro”.

L’edizione 2026 intende, infatti, rafforzare ulteriormente il dialogo con le nuove generazioni, con particolare attenzione al ruolo della scuola nella diffusione della cultura scientifica e nella formazione di cittadini consapevoli. Tra gli obiettivi della manifestazione anche quello di valorizzare l’impatto della ricerca sulla vita quotidiana e il contributo che università, imprese e istituzioni possono offrire allo sviluppo della società. Il Comune di Siena parteciperà all’organizzazione in qualità di co-organizzatore, mettendo a disposizione gli spazi individuati all’interno del Santa Maria della Scala e collaborando agli aspetti logistici e organizzativi necessari allo svolgimento dell’evento. La partecipazione alle iniziative previste nell’ambito di Bright-Night sarà gratuita.