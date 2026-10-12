Università di Siena, le nuove sfide dell’apprendimento linguistico

L’apprendimento linguistico avviene in contesti sempre più dinamici, caratterizzati da migrazione e mobilità internazionale, multilinguismo, interazione con ambiti disciplinari e comunità professionali e uso di tecnologie e media digitali. Di questi e altri aspetti della disciplina si parlerà all’Università di Siena, il 15 e 16 ottobre 2026, nella cornice del convegno “English and other languages across cultures, classrooms and beyond”.

L’evento intende esplorare come l’approccio task-based, basato cioè sulla realizzazione di compiti comunicativi all’interno di interazioni autentiche, risponda alle esigenze e alle sfide che si presentano quotidianamente a chi impara e insegna l’inglese e altre lingue.

Il convegno, che si terrà nelle aule C e D della sede universitaria Mattioli (via P.A. Mattioli, 10) a Siena, è organizzato dalla professoressa Emilia Petrocelli del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Ateneo senese, con la collaborazione di Luca Cilibrasi del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, Luca Baratta, Letizia Cirillo, Giulia Staggini e Cesare Zanca del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne e il sostegno del Centro Linguistico di Ateneo, di Paolo Della Putta dell’Università di Torino, dell’Associazione Italiana di Anglistica (AIA) e dell’Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari (AICLU).

La due giorni sarà occasione di confronto per studiose e studiosi provenienti da numerosi paesi che discuteranno, tra i vari argomenti, di progettazione di materiali didattici per diversi contesti educativi e livelli di istruzione, uso di risorse e strumenti digitali e di IA, lingua per scopi accademici e lingua per scopi speciali, content and language integrated learning – CLIL.

Interverranno ospiti di rilievo, fra cui: Rod Ellis (Curtin University, Australia), uno dei più influenti scienziati al mondo nel campo delle scienze umane e sociali e pioniere dell’approccio task-based; Rosemary Erlam (University of Auckland, Nuova Zelanda), esperta di acquisizione linguistica di fama internazionale; Giuseppe Balirano, presidente di AIA; Carmen Argondizzo, presidente di AICLU.

È inoltre in programma una tavola rotonda sul task-based language teaching in Italia, mentre le conclusioni dei lavori saranno affidate a Nick Saville di ALTE (associazione europea degli enti di certificazione linguistica) e Sabrina Machetti dell’Università per Stranieri di Siena.

Il programma completo dell’iniziativa è disponibile alla pagina: https://www.congressi.unisi.it/tbltsiena2026/program/. Sul sito del convegno sono inoltre reperibili tutti dettagli sulle modalità di iscrizione e partecipazione.