Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle ore 12.44 di oggi, giovedì 26 novembre, per un incidente che ha visto coinvolte quattro autovetture in strada Cassia Sud a Ponte a Tressa (Monteroni d’Arbia).
Dopo i primi soccorsi sul posto, una donna di 84 anni è stata trasportata in codice 2 (gravi condizioni) al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Lievi (codice 1) le condizioni di altre due persone.
Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena e l’ambulanza della Misericordia di Taverne d’Arbia.
Presenti anche le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco.