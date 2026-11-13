Pronto a partire il cantiere della Monteroni-Monsindoli

Un altro passo decisivo per la realizzazione della Monteroni–Monsindoli. ANAS ha firmato il contratto con l’impresa che si occuperà di completare l’infrastruttura e, come annunciato, la consegna del cantiere è prevista entro la fine dell’anno, con l’avvio dei lavori nei mesi successivi.

Una notizia importante per Monteroni d’Arbia, che avvicina finalmente la realizzazione di un’opera attesa da anni e destinata a cambiare in maniera significativa la mobilità del nostro territorio.

Si tratta di un investimento di circa 120 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo tracciato di 7,6 chilometri, che collegherà la SS223 Siena-Grosseto, all’altezza di Monsindoli, con lo svincolo di Monteroni d’Arbia Nord sulla Cassia.

I benefici saranno importanti: alleggerire il traffico sulla viabilità attuale e nei centri abitati, ridurre i tempi di percorrenza verso Siena e migliorare i collegamenti con il sud della provincia. Un’infrastruttura strategica non soltanto per i cittadini e i pendolari, ma anche per le imprese, le attività produttive e il sistema dei trasporti, che hanno bisogno di collegamenti più efficienti e sicuri.

“Accogliamo con grande soddisfazione questa notizia – sottolinea il sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni –. La firma del contratto rappresenta un passaggio fondamentale e concreto verso la realizzazione di un’opera che il nostro territorio aspetta da moltissimo tempo. Adesso vogliamo guardare al prossimo traguardo: la consegna del cantiere e, soprattutto, la posa della prima pietra, per vedere finalmente partire i lavori. Come Amministrazione abbiamo fatto la nostra parte, lavorando con determinazione e in tempi rapidi per garantire tutti gli adempimenti di nostra competenza e consentire ad ANAS di proseguire senza rallentamenti nell’iter dell’opera. Voglio ringraziare i nostri uffici per il lavoro svolto e la struttura territoriale di ANAS per la collaborazione e l’impegno che hanno permesso di arrivare a questo importante risultato. Continueremo a seguire da vicino ogni passaggio, perché questa infrastruttura non è soltanto una nuova strada: significa maggiore sicurezza, migliori collegamenti, opportunità di sviluppo e una risposta concreta alle esigenze di cittadini e imprese.

Il nostro territorio non può più permettersi di rimanere isolato. L’isolamento è un lusso che non possiamo più permetterci. Abbiamo bisogno di infrastrutture moderne e collegamenti efficienti per guardare al futuro con maggiori opportunità.”

Un’opera attesa da anni che oggi compie un ulteriore passo avanti. L’obiettivo è vedere al più presto le ruspe al lavoro e trasformare finalmente un progetto atteso in una realtà concreta per tutto il territorio.