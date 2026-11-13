Federalimentare, report del Santa Chiara Lab alla Camera

Coniugare redditività economica, tutela del territorio e dell’ambiente, equità sociale e benessere individuale e collettivo non è più solo una scelta etica, ma una leva strategica fondamentale per la competitività del Made in Italy agroalimentare.

Sono questi i dati centrali che emergono dal report “Verso la competitività sostenibile” realizzato dal Santa Chiara Lab dell’Università di Siena e promosso da Federalimentare.

Il rapporto è stato presentato l’11 novembre 2026 alla Camera dei Deputati dal professor Angelo Riccaboni, ordinario di Economia Aziendale e Presidente del Santa Chiara Lab – Università di Siena e da Paolo Mascarino Presidente di Federalimentare, alla presenza di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Lo studio elaborato dall’Ateneo senese fotografa un settore in ottima salute che, oltre ad essere fortemente cresciuto dal punto di vista economico, ha registrato progressi significativi sia sul piano ambientale e occupazionale sia sulla competitività.

Per competitività e occupazione l’industria alimentare si consolida come pilastro macroeconomico del Paese per il suo valore aggiunto (42,3 miliardi di euro nel 2025) con un saldo commerciale positivo pari a 14,3 miliardi di euro il cui traino è legato al valore del Made in Italy, comprese le 897 etichette fra DOP, IGP e STG che rendono l’Italia leader in Europa in prodotti certificati e protetti. La competitività dell’industria aumenta anche grazie alla sua dinamica occupazionale, che vede il comparto crescere di più rispetto ai partner europei, registrando 524.500 occupati, pari a un +43% rispetto al 2010. Il settore inoltre si distingue anche per la stabilità contrattuale: il 75,9% dei contratti a livello nazionale è a tempo indeterminato.

Su ambiente ed energia, il rapporto evidenzia come gli investimenti promossi dall’industria alimentare in sostenibilità e transizione ecologica stiano mostrando la loro efficacia, sia in termini di crescita della produzione sia di riduzione dell’impatto ambientale. Tra il 2008 e il 2024, infatti, le emissioni dirette di gas serra si sono ridotte del 27%, a fronte di un aumento della produzione superiore al 12%. Positivi anche i numeri relativi all’efficientamento energetico, che tra il 2010 e il 2024, hanno registrato una diminuzione dello 0,9% dei consumi nonostante un incremento produttivo dell’11,3% evidenziando come la crescita della produzione industriale abbia mantenuto invariato il proprio fabbisogno energetico.

Economia circolare, sicurezza e capitale umano: l’Italia si conferma leader nell’economia circolare; le imprese analizzate, in particolare, avviano a recupero o riciclo il 74% dei rifiuti, risultato di iniziative concrete, che spaziano dall’autoproduzione e acquisto di energia rinnovabile all’efficientamento energetico e idrico, dal recupero di calore alla valorizzazione di scarti e sottoprodotti, fino all’innovazione del packaging, alla digitalizzazione e alla tracciabilità. Con un incremento degli occupati del settore del 43% fra il 2010 e il 2026, il settore alimentare italiano mostra la maggior crescita di personale fra i Paesi europei.

In materia di trasparenza, governance e controllo della filiera, lo studio evidenzia come il percorso verso una rendicontazione trasparente e digitalizzata è ormai tracciato, anche per proteggere le imprese dai rischi reputazionali e dal greenwashing. Il 58% delle aziende valuta i propri fornitori secondo criteri ESG (Environmental, Social, Governance) parametri utilizzati per misurare la sostenibilità, la responsabilità etica e l’impatto a lungo termine di un’azienda. E a questi si aggiungono anche l’attenzione all’ambiente e all’equità, all’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche e nella governance aziendale, che possono contribuire ad affrontare non solo la transizione climatica e sociale ma anche altre questioni cruciali per le nostre imprese, come il calo demografico e la transizione digitale.

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha affermato: “Il settore agroalimentare rappresenta uno dei pilastri del nostro Made in Italy, un patrimonio di qualità ed eccellenze che il Governo è impegnato a sostenere e valorizzare, affrontando le criticità dell’intera filiera”.

“In questo percorso, la sostenibilità deve essere considerata non soltanto come rispetto dell’ambiente, un principio che i nostri agricoltori applicano da sempre, ma anche come una leva strategica di competitività e sviluppo”.

“I risultati positivi raggiunti sono frutto dell’impegno delle imprese e dei lavoratori, che costituiscono la vera ricchezza del settore, e della capacità di innovare attraverso nuove tecnologie. È questo il modello virtuoso che vogliamo promuovere anche in Europa, partendo dai risultati concreti e valorizzando le persone che contribuiscono ogni giorno al successo delle nostre produzioni”.

“Le crisi degli ultimi anni ci hanno inoltre ricordato quanto la disponibilità di cibo e la sicurezza degli approvvigionamenti non siano elementi scontati, ma condizioni fondamentali per la stabilità e la crescita del Paese. Dobbiamo quindi celebrare i traguardi raggiunti e, al tempo stesso, creare le condizioni per affrontare le sfide future, rafforzando ulteriormente la competitività e la resilienza della nostra filiera agroalimentare”.

Per Angelo Riccaboni, Professore ordinario di Economia Aziendale all’Università di Siena e Presidente del Santa Chiara Lab – Università di Siena: “Le tematiche ambientali e sociali assumono un’importanza crescente per il successo e la competitività delle imprese. Per il comparto agroalimentare italiano, primo settore manifatturiero del Paese, la sostenibilità rappresenta una sfida e, al tempo stesso, una grande opportunità”.

“Non deve sostituire i tradizionali fattori di competitività, come la qualità e il prezzo, ma affiancarli, diventando un valore riconoscibile e accessibile per i consumatori. È importante, inoltre, superare una visione della sostenibilità concentrata esclusivamente sulla dimensione ambientale, per abbracciare anche quella sociale: il rispetto delle persone, il benessere dei consumatori e la qualità della vita all’interno delle aziende”.

“Oggi i consumatori chiedono evidenze concrete e le imprese devono essere credibili in ciò che fanno e comunicano. Il cambiamento più significativo degli ultimi anni consiste proprio nell’aver trasformato la sostenibilità da un semplice adempimento a un vero e proprio fattore di competitività. Un percorso di miglioramento continuo che l’industria italiana deve portare avanti, con responsabilità, anche in una prospettiva di tutela e benessere delle generazioni future”.

Paolo Mascarino, Presidente di Federalimentare, ha osservato: “Il Rapporto fotografa un comparto in un eccellente stato salute. I dati ci dicono che tutti gli indicatori macroeconomici sono positivi, che gli investimenti in decarbonizzazione e sostenibilità stanno pagando in termini di minori emissioni di CO2 a fronte di una produzione industriale in costante crescita”. “Ciò significa che l’industria, nonostante le difficoltà geopolitiche e l’aumento dei costi dell’energia, provvede da sé al proprio fabbisogno energetico producendo di più e riducendo le emissioni. L’industria alimentare, nel suo complesso, sta quindi rispondendo molto efficacemente alle sfide legate alla competitività e alla transizione ambientale, garantendo al settore produttività e sostenibilità sociale ed economica. Una solidità che si traduce anche nei livelli occupazionali con numeri in costante crescita”.

Il report è pubblicato sul sito Santa Chiara Lab – Università di Siena: https://santachiaralab.unisi.it/it/newsroom/verso-la-competitivita-sostenibile-presentato-alla-camera-il-report-di-federalimentare