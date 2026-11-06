Girogustando, Bagoga e Pasina a 4 mani 25 anni dopo

Entrambi furono tra i primissimi protagonisti di Girogustando, 25 anni fa. E sul finire dell’edizione d’argento della rassegna, si ritroveranno per un altro storico menu a 4 mani. Sono il Ristorante Grotta di Santa Caterina di Siena e l’Osteria la Pasina di Dosson di Casier, Treviso: saranno loro i protagonisti della serata a 4 mani in programma giovedì 12 novembre. Nel 2002 parteciparono alla prima edizione della rassegna ideata da Confesercenti: il primo, ospitando il ristorante Santa Caterina di Varazze; il secondo, come ospite all’Osteria Bigelli di Siena. I Fagnani e I Pasin, le due famiglie che gestivano i due locali all’epoca lo fanno ancora a distanza di un quarto di secolo, ed hanno sposato con entusiasmo l’idea di creare un menu speciale per salutare la ricorrenza.

Così il 12 novembre, negli storici spazi di via della Galluzza a Siena, l’esperienza in tavola si aprirà con una porchetta di coniglio nostrano, dove la delicatezza delle carni incontrerà la dolcezza del purè di carote e l’acidità composta del radicchio rosso di Treviso marinato; seguirà una lingua di vitello, la cui morbidezza verrà esaltata dal connubio sapido e aromatico con acciughe e salsa verde. Avvincente il confronto preannunciato per i primi piatti, con il risotto veneto “la fagiana” a contraltare di una zuppa di fagiano e lenticchie. Coscia d’anatra all’arancio e un senesissimo Pan co’ santi (produzione il Magnifico) completeranno il percorso, che sarà un emozionante excursus per due storie di vita e di cucina avviate nel secolo scorso rispettivamente da Giancarlo Pasin e Pierino “Bagoga” Fagnani, oggi assecondate con passione dai figli. Giovedì 12 novembre il pubblico di Girogustando potrà gustare le pietanze della serata-ricorrenza in abbinamento con vini serviti dai Sommelier AIS: menu completo e dettagli su www.girogustando.tv e sul sito di Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.