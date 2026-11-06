Rapolano Terme, torna “Puliamo i Borri”: volontari in campo a Serre

Una mattina all’insegna dell’impegno civico, della partecipazione e del rispetto per l’ambiente, per prendersi cura insieme dei luoghi che appartengono alla comunità. Domenica 8 novembre torna a Serre di Rapolano “Puliamo i Borri”, l’iniziativa promossa dall’associazione di promozione sociale TVSPENTA, con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della tutela ambientale e della salvaguardia del territorio. L’appuntamento è alle ore 9 ai Giardini Pubblici di Serre di Rapolano, punto di ritrovo per tutti coloro che desiderano partecipare a una giornata dedicata alla pulizia e alla cura degli spazi naturali.

L’iniziativa, giunta all’edizione 2026, rappresenta un’occasione concreta per promuovere una maggiore attenzione verso l’ambiente e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Al centro della giornata ci sarà la volontà di contribuire, attraverso piccoli gesti e un impegno condiviso, alla tutela del patrimonio naturale locale, con particolare attenzione ai borri, elementi caratteristici del paesaggio e dell’ecosistema del territorio.

“Puliamo i Borri” è anche un invito alla partecipazione attiva, perché la salvaguardia dell’ambiente passa non soltanto attraverso le politiche pubbliche, ma anche dalla responsabilità e dalla sensibilità di ciascun cittadino. Un messaggio che l’amministrazione comunale intende sostenere, valorizzando il ruolo delle associazioni e del volontariato nella costruzione di una comunità sempre più attenta alla sostenibilità e al bene comune.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire alla giornata. Il ritrovo è fissato per domenica 8 novembre alle ore 9 presso i Giardini Pubblici di Serre di Rapolano. Per informazioni è possibile contattare il numero 333 474 4646