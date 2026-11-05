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giovedì, 5 Novembre 2026
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RAPOLANO TERME

Rapolano celebra i Caduti: quattro appuntamenti

Le commemorazioni a Rapolano: deposizione di corone d'alloro nei monumenti e nei luoghi simbolo della memoria, dalle ore 9.30 alle 11.
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Le celebrazioni si apriranno alle ore 9.30 ad Armaiolo, in Piazza Finimondo, con la deposizione di una corona di alloro alla lapide commemorativa post 1945. Alle ore 10 l’appuntamento sarà a Serre di Rapolano, in Piazza Medaglia d’Oro Biagini, con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Le commemorazioni proseguiranno alle ore 10.30 a Rapolano Terme, in Piazza della Repubblica, con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti e si concluderanno alle ore 11 al cimitero comunale di Rapolano Terme, con la deposizione di una corona di alloro davanti al Sacrario dei Combattenti.



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