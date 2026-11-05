Rapolano celebra i Caduti: quattro appuntamenti

Le celebrazioni si apriranno alle ore 9.30 ad Armaiolo, in Piazza Finimondo, con la deposizione di una corona di alloro alla lapide commemorativa post 1945. Alle ore 10 l’appuntamento sarà a Serre di Rapolano, in Piazza Medaglia d’Oro Biagini, con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti. Le commemorazioni proseguiranno alle ore 10.30 a Rapolano Terme, in Piazza della Repubblica, con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti e si concluderanno alle ore 11 al cimitero comunale di Rapolano Terme, con la deposizione di una corona di alloro davanti al Sacrario dei Combattenti.
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giovedì, 5 Novembre 2026