Serre di Rapolano, “Serre in Posa”: il borgo in un anno di fotografie

Raccontare Serre di Rapolano attraverso i volti dei suoi abitanti, gli angoli più caratteristici, i gesti quotidiani e le sue storie. È questo l’obiettivo di “Serre in Posa“, il progetto fotografico partecipato realizzato con il Siena Foto Club nell’ambito delle iniziative di ‘Maggio in Grancia 2026’ e nato per raccontare l’identità di Serre di Rapolano attraverso vie, scorci e volti. Il lavoro proseguirà per un intero anno e si concluderà durante il Serremaggio 2027 con una mostra fotografica allestita negli spazi dell’Antica Grancia.

Le fasi del progetto. Alcune sessioni di scatti sono state effettuate durante il Serremaggio 2026 e a fine agosto, in occasione delle riprese del cortometraggio realizzato a Serre di Rapolano per il Piemonte Documenteur Film Fest. Nell’autunno 2026 è prevista una serie di sedute appositamente dedicate ai ritratti degli abitanti e ai luoghi, seguita da un incontro pubblico con i fotografi e con le persone coinvolte per condividere il lavoro e fare il punto sul progetto. Durante l’inverno fotografi e curatori selezioneranno le opere che comporranno la mostra conclusiva in programma durante il Serremaggio 2027.

Il progetto è promosso da La Grancia APS (LivinGrancia) e dall’Associazione Pro Loco Serremaggio con la partecipazione del Siena Foto Club e il sostegno di Vaselli Spirito Pietra. Per ulteriori informazioni sul progetto e per conoscere come partecipare, è possibile consultare il sito www.livingrancia.it/serre-in-posa.