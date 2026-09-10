Siena, Strada delle Luglie: dal 28 settembre cambia la raccolta dei rifiuti

La riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti arriva anche nella zona residenziale di Strada delle Luglie, a Siena. Si aggiunge, così, un ulteriore tassello al più generale piano di riorganizzazione che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana e con l’Ato Toscana Sud, ha attuato negli ultimi anni su tutto il territorio, con l’obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e di migliorare il decoro urbano.

A partire dal prossimo 28 settembre, le utenze di Strada delle Luglie verranno servite da un sistema di raccolta porta a porta che, a differenza di quanto accaduto sino ad ora, riguarderà tutte le tipologie di rifiuti. Una scelta dettata dalla volontà di assicurare un servizio ancora più puntuale, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della viabilità. La riorganizzazione prevede, inoltre, una importante novità per la raccolta degli imballaggi in vetro (bottiglie, barattoli e vasetti), che ora dovranno essere separati e conferiti nel mastello dedicato. Gli imballaggi in plastica, alluminio e Tetrapak saranno invece raccolti come multimateriale leggero.

Alle utenze interessate verrà consegnato un kit che comprende i sacchi per la raccolta della carta, del multimateriale leggero e dei rifiuti indifferenziati, i mastelli per la raccolta dei rifiuti organici (marrone) e del vetro (verde) e il materiale informativo #buttabene, con il calendario di esposizione e tutte le indicazioni utili. Il kit sarà consegnato alle singole utenze, direttamente a casa, dal personale di Sei Toscana, nei seguenti giorni e orari:

giovedì 17 settembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30

venerdì 18 settembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30

sabato 19 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Nel caso di assenza al momento della consegna, gli operatori lasceranno nella cassetta delle lettere una comunicazione con le informazioni per il ritiro in autonomia del kit.

“Questa riorganizzazione – sottolinea l’Assessore all’Ambiente del Comune di Siena, Barbara Magi – nasce innanzitutto dall’ascolto delle esigenze espresse dai cittadini di Strada delle Luglie. Come amministrazione comunale abbiamo raccolto le loro richieste e ci siamo confrontati con il gestore per individuare, insieme, la soluzione più consona alle caratteristiche della zona, della viabilità e delle esigenze delle utenze. Si tratta quindi del risultato di un percorso di ascolto e di confronto che ci ha permesso di costruire una modalità di raccolta più adeguata al territorio e più efficace per i cittadini. L’obiettivo è duplice: da una parte garantire un servizio più puntuale e rispondente alle necessità della zona, dall’altra continuare a migliorare la qualità della raccolta differenziata e il decoro urbano”.

Il passaggio al porta a porta per tutte le tipologie di rifiuto – conclude l’Assessore Magi – rappresenta un ulteriore passo in questa direzione e siamo convinti che la collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per far funzionare al meglio il nuovo sistema. Ringrazio quindi i residenti per le segnalazioni e il confronto avuto e Sei Toscana per il lavoro svolto insieme all’amministrazione per arrivare a una soluzione condivisa”.