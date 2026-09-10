Siena, Azzurra Nassi vince il Premio Little Tony Junior al Cantagiro 2026

Un importante riconoscimento nazionale per una giovanissima promessa dello spettacolo senese. Azzurra Nassi, 11 anni, ha conquistato il Premio Little Tony nella categoria Junior durante le finali del Cantagiro 2026, svoltosi a Senigallia lo scorso 6 settembre.

Nata a Siena, Azzurra ha saputo distinguersi tra 70 giovani talenti provenienti da tutta Italia grazie a una performance che ha saputo unire tecnica, personalità ed emozione. Sul palco ha interpretato “Flowers” di Miley Cyrus, portando una straordinaria carica di energia e vitalità che ha conquistato il pubblico e la giuria.

Il prestigioso riconoscimento arriva al termine di un percorso artistico in continua crescita. Da un anno, infatti, Azzurra studia canto presso la scuola MusicChannel di Elena De Angelis, professionista certificata EFP Estill Voice Training, Performer certificata III livello NMS e Insegnante di Canto abilitata VSI, che ne segue con passione e competenza la formazione vocale.

Accanto allo studio del canto, Azzurra può già vantare un bagaglio significativo nel mondo della danza: nonostante la giovane età, ha alle spalle dieci anni di studio tra danza classica, contemporanea, moderna e latino-americana. Un percorso artistico completo che emerge chiaramente nelle sue esibizioni, caratterizzate da naturalezza, espressività e grande presenza scenica.

La giuria del Cantagiro ha particolarmente apprezzato il suo timbro vocale, la buona intonazione e la capacità di stare sul palco con sicurezza e spontaneità, qualità che le hanno permesso di ottenere il Premio Little Tony Junior 2026, uno dei riconoscimenti più significativi dedicati ai giovani interpreti emergenti.

Questo risultato rappresenta non solo una soddisfazione personale per Azzurra e la sua famiglia, ma anche un motivo di orgoglio per la città di Siena e per la scuola MusicChannel, che continua a valorizzare e accompagnare la crescita di giovani talenti del territorio.

Con entusiasmo, determinazione e una passione che traspare in ogni esibizione, Azzurra Nassi si affaccia così a un futuro artistico ricco di promettenti opportunità.