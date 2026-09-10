Poggibonsi, aperte le iscrizioni ai corsi dell’Hb Music Farm

Al via le iscrizioni ai corsi annuali per l’anno scolastico 2026-2027 della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, l’Hb Music Farm con sede all’ex ospedale Burresi, convenzionata con il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, aperte a chiunque desideri imparare a suonare o perfezionare uno strumento, senza distinzioni di età.

Le possibilità di scelta sono moltissime, dal momento che l’offerta spazia dalla musica moderna a quella classica, passando per il jazz, la musica etnica, l’orchestra, le percussioni e le band. Anche le bambine e i bambini hanno il loro spazio con i corsi dedicati espressamente all’infanzia e la possibilità di partecipare al coro di voci bianche. Durante l’anno vengono poi organizzate delle masterclass di perfezionamento con l’apporto di musicisti di grande esperienza.

La Scuola Pubblica di Musica, oggi diretta da Ivan Morelli, opera a Poggibonsi fin dal 1972 e, in cinquantaquattro anni di attività, ha formato musicisti di grande valore, grazie all’apporto di docenti selezionati sulla base di una solida formazione, curriculum e qualità artistiche e professionali.

La Scuola, oltre alle lezioni ordinarie, organizza eventi e manifestazioni musicali, scambi con altre scuole di musica, e partecipazioni a festival nazionali e internazionali.

Con il corso BabyMusica, l’Orchestra classica e Pop, la produzione di brani inediti degli allievi, la Scuola si pone all’avanguardia nel campo della didattica musicale.

I corsi sono riservati veramente a tutte le fasce d’età. L’Area Propedeutica, per esempio, avvia alla musica i più piccoli, dai 16 mesi ai sei anni, con lezioni in gruppo.

All’Area Classica si accede dai 6 anni in poi, con lo studio del repertorio classico e la possibilità di seguire un percorso musicale in accordo con il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena che permette di accedere a varie attività convenzionate come lezioni, audizioni, esami.

Anche l’Area Moderna è riservata ai frequentanti dai 6 anni in poi e prevede lo studio del repertorio della musica Pop, Rock, Jazz e Blues.

La quota annuale di iscrizione è di 40 euro, ai quali si aggiungono i pagamenti mensili entro la prima settimana di ogni mese.

Le domande sono disponibili al Teatro Politeama il martedì e il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato e la domenica in orario cassa del cinema. Il modulo è scaricabile anche dal sito www.politeama.eu.

La quota dei corsi di strumento comprende anche la frequenza delle lezioni dedicate alla teoria e attività di musica d’insieme.

Sono disponibili alcune agevolazioni, dagli sconti in base all’Isee (consultare www.politeama.eu o www.hbmusicfarm.it) o nel caso si seguano due corsi di strumento o canto.

La scuola ha inoltre in dotazione alcuni strumenti musicali (violini, violoncelli e flauti) disponibili per gli studenti a noleggio al costo di 10 euro mensili.

La strada per i musicisti del futuro è aperta.