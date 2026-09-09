Temporali forti: codice arancione giovedì 10 settembre in Toscana

Una perturbazione atlantica in avvicinamento interesserà domani, giovedì 10 settembre, anche la Toscana, con temporali anche di forte intensità in gran parte della regione. Oggi, mercoledì, prevista instabilità e temporali che dalle zone di nord-ovest si estenderanno, dal pomeriggio, alle altre zone settentrionali e a quelle centrali.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per tutta il territorio regionale e valido dalla mezzanotte alle 18 di domani.

Inoltre, ha esteso il codice giallo emesso nella giornata di ieri (sempre per lo stesso tipo di rischio) alle zone settentrionali e centrali (con esclusione di quelle meridionali e isole) con validità dalle 15 alla mezzanotte di oggi. Fenomeni previsti in attenuazione a partire dal tardo pomeriggio sempre di domani.

La Protezione civile raccomanda la massima attenzione durante i temporali previsti per le prossime ore. In particolare, si consiglia di evitare gli spostamenti in auto durante l’evento e di non attraversare mai aree allagate, come sottopassi, zone depresse o soggette ad allagamenti ricorrenti anche a causa del sistema fognario. Si raccomanda inoltre di non avvicinarsi ai torrenti e di non attraversare ponti durante i fenomeni temporaleschi. I temporali saranno inoltre associati a raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini: si raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi, in prossimità di tensostrutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici, e più in generale evitare le attività all’aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso.

Seguire le eventuali indicazioni fornite dei Comuni a livello locale.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.