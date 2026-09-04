Michela Fucile presidente del Distretto Tecnologico della Nautica

Michela Fucile, imprenditrice della nautica di Viareggio, presidente di Confartigianato Imprese Lucca e vicepresidente di Confartigianato Imprese Toscana, ha assunto la presidenza del Distretto Tecnologico della Nautica e della Portualità Toscana. Subentra ad Andrea Giannecchini di CNA, in base ad un accordo condiviso tra le componenti del Distretto, che ha affidato al comparto artigiano la presidenza per il triennio 2025-2027. La prima fase dei lavori del Distretto ha visto l’impostazione delle linee guida di sviluppo della nautica e della portualità regionale e il rafforzamento del dialogo tra filiera produttiva, porti, territori, istituzioni, ricerca e formazione. È stato quindi adottato un Documento Strategico Regionale della Nautica Toscana e intrapreso il percorso per il Protocollo d’ Intesa dedicato alla “Tuscany Yachting Destination”. La neopresidente ha dichiarato: “Ringrazio Andrea Giannecchini per il lavoro svolto e tutti i componenti del Distretto. Lavorerò con grande senso di responsabilità, con la volontà di dare continuità a quanto costruito, portando naturalmente anche il mio contributo e la mia visione. La nautica toscana è una filiera straordinaria- aggiunge Michela Fucile- nella quale convivono grandi cantieri, piccole e medie imprese, artigiani altamente specializzati, portualità, servizi, ricerca e formazione. Il nostro compito sarà trasformare sempre più questa ricchezza in progetti concreti e opportunità di crescita per le imprese e per i territori». Prosegue la presidente Michela Fucile: “Ringrazio Navigo, l’ente gestore tecnico del Distretto, per il suo impegno e la Regione Toscana per il supporto dato nella fase progettuale, che confidiamo presto porti a realizzazioni condivise. Il Distretto ha un ruolo importante, in questa complessa fase economica, nell’ aiutare le aziende, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni e le imprese artigiane, a promuovere l’innovazione, valorizzando le filiere produttive e i servizi, per ottenere importanti ricadute sul sistema economico e sul tessuto sociale di tutta la Regione”, conclude la neopresidente.