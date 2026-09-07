A1, chiusure notturne della stazione Firenze Impruneta

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 settembre , sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire alla stazione di Firenze sud;



, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire alla stazione di Firenze sud; dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiusa in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci;

in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità nel periodo in cui sarà chiusa la stazione dell’A1 di Firenze-Impruneta e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.