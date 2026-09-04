Nasce a Siena un laboratorio per trovare soluzioni concrete ai problemi di tutti i giorni

Prende il via a SIENA un laboratorio per trasformare i problemi quotidiani in servizi e soluzioni utili alla comunità. È questa la vocazione dei Validation Lab, il nuovo percorso promosso da IKIGAI, che prenderà avvio nel mese di ottobre 2026 e che mira, partendo dai problemi reali, quelli che le persone vivono ogni giorno, a trovare a idee, servizi e prodotti capaci di rispondere ai bisogni del territorio.

L’iniziativa si rivolge a chi ha un’idea, a chi vuole migliorare un servizio esistente, a chi si confronta con una difficoltà concreta nella vita quotidiana e desidera trasformarla in un progetto utile per tutti. I Validation Lab nascono infatti con un obiettivo preciso: risolvere problemi collettivi a partire da chi quei problemi li vive, mettendo al centro ascolto, partecipazione, sperimentazione e progettazione condivisa.

Il format prevede due incontri al mese e propone un metodo pratico per analizzare un problema, immaginare una soluzione e verificarne rapidamente la validità nel mondo reale, attraverso strumenti di UX Design e Intelligenza Artificiale. Un approccio innovativo che unisce visione progettuale e concretezza, con l’obiettivo di accompagnare persone, gruppi e organizzazioni nello sviluppo di idee realmente utili e sostenibili.

Ogni partecipante potrà portare il proprio problema che meriti di essere affrontato con strumenti nuovi e con il contributo di chi vive il territorio in prima persona oppure testare una soluzione già immaginata, in un contesto di confronto aperto e operativo. Sarà inoltre possibile lavorare alla soluzione di 3 sfide già individuate, ovvero gli affitti a Siena, la sicurezza sul lavoro e le truffe.

“Ogni territorio ha i suoi problemi, ma anche persone in grado di risolverli”, è il principio che guida il progetto. Nei Validation Lab si impara come progettare e testare un servizio o un prodotto per capire rapidamente se funziona davvero, trasformando le intuizioni in percorsi concreti di innovazione sociale e territoriale.

Le iscrizioni sono già aperte e i posti sono limitati. Per conoscere meglio il progetto, approfondire il funzionamento dei laboratori e riservare il proprio posto è possibile visitare la pagina dedicata: www.ikigaihub.it/validation-lab.

IKIGAI è un progetto Fondazione MPS e il programma Validation Lab prende vita in collaborazione con Fondazione SAIHUB.