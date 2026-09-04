5-6 settembre: Tappa senese del Villaggio dello sport CSI in tour

Un weekend da non perdere con il Villaggio dello Sport CSI che arriva a Siena con un doppio appuntamento: sabato in città nei giardini dell’Oliveta e domenica a Monteroni d’Arbia fiera Ponte a Tressa.

Attesi centinaia di bambini che potranno giocare e provare varie discipline. Dalle ore 10 alle 18 del 5 settembre, negli spazi della Contrada della Chiocciola, sarà possibile per i “chiocciolini” e per tutti i giovani appassionati alla tradizione del Palio sperimentare gratuitamente le attività sportive e ludico-motorie proposte dal CSI in Tour in collaborazione con CSI Siena, tante opportunità all’insegna del movimento e della socialità. Una tappa speciale che unisce i valori educativi, ludici e di aggregazione del Centro Sportivo Italiano Toscana con la straordinaria tradizione ed il senso di comunità delle Contrade del Palio di Siena.

Il giorno seguente l’itinerante Villaggio CSI in tour si sposta a Monteroni d’Arbia per partecipare alla tradizionale fiera di Ponte a Tressa, dalle 10 alle 19.30 ingresso gratuito, bambini e famiglie potranno divertirsi con gonfiabili e strutture sportive, provando le varie discipline proposte dal CSI Toscana in collaborazione con il CSI Siena, con l’Associazione culturale ricreativa Ponte a Tressa e con i volontari antincendio di VAB Siena, grazie al patrocinio del Comune di Monteroni d’Arbia.

“CSI in tour” promuove i valori educativi dello sport e sani stili di vita in 40 tappe in tutta la Toscana tra piazze, centri sportivi, parrocchie e scuole. Una manifestazione organizzata dal Centro Sportivo Italiano Toscana con il patrocinio e supporto di Regione Toscana, il patrocinio di ANCI, Coni, Sport e Salute, ANsMes ed il sostegno del main sponsor Esselunga e dei partner sponsor. Un impegno per avvicinare i più giovani alla pratica sportiva e promuovere sani stili di vita, un modello educativo che coinvolge enti ed istituzioni per costruire una cultura di amicizia e pace attraverso lo sport, strumento di crescita per grandi e piccini. Testimonial d’eccezione 2026 del Centro Sportivo Italiano Toscana è Giulia Pisani ex pallavolista della Nazionale, fondatrice della scuola di Pallavolo Piso Volley Camp e commentatrice di Rai Sport, madrina delle tappe2026 del CSI in tour, a ciascuno il suo sport.