Tre atleti senesi dello Shinan Karate Kai alla Coppa Italia Master

Importante partecipazione e risultati alla Coppa Italia Master 2026 Fijlkam di Karate peri 3 atleti dell’Asd Shinan Karate Kai di Siena, si tratta di: Filippo del Casino, Patrizio Melosello e Riccardo Armini.

Gli atleti senesi hanno gareggiato nella specialità del Kata (esercizio di forma) raggiungendo i seguenti risultati: Filippo Del Casino e Patrizio Melosello entrambi 7° Classificati nella categoria Master C e Riccardo Armini 11° classificato nella categoria Master D.

La manifestazione, organizzata dalla Fijlkam si è tenuta ad Ortona lo scorso 11 ottobre 2026 ed ha visto la partecipazione di oltre 120 atleti veterani provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di oltre 70 società, impegnati nelle competizioni di Kata (esercizio di Forma) e di Kumite (combattimento).

La Coppa Italia Master si conferma così non solo un momento agonistico di rilievo nel panorama nazionale del Karate, ma anche la testimonianza di come la passione, l’impegno, la disciplina e il valore tecnico non abbiano età.

Dall’Asd Shinan Karate Kai un ringraziamento agli atleti per l’impegno e la dedizione dimostrati.