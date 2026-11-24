Pioggia di medaglie per la Mens Sana Ginnastica Artistica, protagonista nei giorni scorsi ai Tuscany Games, manifestazione che ha riunito le sei migliori ginnaste della Toscana per ciascuna categoria e livello. Le giovani biancoverdi sono tornate a casa con un bottino di grande valore, impreziosito dal titolo regionale conquistato da Giulia Russo, laureata campionessa toscana. Una grande soddisfazione per la sezione, che conferma ancora una volta la qualità del percorso portato avanti dalle atlete e il lavoro quotidiano svolto insieme a uno staff tecnico altamente qualificato.

I risultati. A portare in alto i colori biancoverdi non è stata soltanto Giulia Russo. Atena Dimiciu ha infatti conquistato il secondo gradino del podio nella categoria LD3 Avanzato Allieve 5. Medaglia d’argento anche per Dafne Sanna e Giorgia Butini, rispettivamente nelle categorie LC3 Base Allieve 2 e LD3 Base Allieve 5. Sul terzo gradino del podio sono invece salite Alice Triolo, nella categoria LD3 Base Allieve 4, e Arianna Zocco, nella LB Base Allieve 1. Un risultato complessivo di grande prestigio per la Mens Sana Ginnastica Artistica, che continua a raccogliere soddisfazioni e a confermarsi tra le realtà più competitive del panorama regionale.