CAP 53018, il Centro per le Arti e la Produzione nato dalla rigenerazione di uno spazio industriale in località La Macchia, nel Comune di Sovicille, apre le attività con un evento internazionale. Il 26 Novembre arriva l’Odissey Dance Theatre (ODT), compagnia di Singapore che collabora da più di un decennio con MOTUS per il progetto Europa-Asia, ospitando a Singapore, sia gli spettacoli della Compagnia, sia i workshop della coreografa Simona Cieri. Nel corso del tempo, ODT e MOTUS hanno anche co-prodotto spettacoli che sono stati presentati in vari teatri italiani (tra cui il teatro Vascello di Roma e anche il teatro dei Rinnovati di Siena) e in molti teatri di Singapore.

La Compagnia ODT arriva in Italia, nel nuovo spazio CAP 53018, inaugurato il 19 novembre scorso, per presentare lo spettacolo 12 Seasons diretto e interpretato dal suo fondatore, Dr. Danny Tan.

12 Seasons è una produzione multidisciplinare che combina danza asiatica contemporanea, istallazioni e visual design, su musica originale prodotta da ODT Music Ensemble, per affrontare il tema dei cambiamenti climatici e delle sue relazioni con i cicli vitali, la crescita, le trasformazioni e il rinnovamento. Il lavoro, che ha debuttato nella sua versione originale con 29 danzatori e 4 musicisti, al Victoria Theatre di Singapore e che è stato presentato in versioni diverse in Giappone, Corea del Sud, Cina, Belgio e Germania, arriva a Sovicille in forma di assolo, come parte del DanzINC Festival 2026.

Danny Tan è un pluripremiato ambasciatore culturale di Singapore, coreografo, danzatore, produttore e docente dell’Odyssey Dance Theatre. Dalla fondazione dell’ODT nel 1999, ha creato oltre 150 opere originali e ha diretto festival internazionali e scambi culturali in 100 città di 50 paesi. Vincitore del Young Artist Award di Singapore (2004), è riconosciuto per aver promosso la presenza delle arti contemporanee di Singapore a livello globale attraverso spettacoli, istruzione, leadership e iniziative per il benessere della comunità. Ha conseguito un Dottorato in Industrie Creative presso la Queensland University of Technology ed è autore di oltre 30 pubblicazioni su arte, istruzione e impatto sociale.

Dopo la performance della Compagnia ODT sarà la volta di Albalisa Sampieri e della Compagnia MOTUS che dedicheranno le loro esibizioni alla condizione femminile per celebrare la Giornata Mondiale Contro la Violenza alle Donne.

Albalisa Sampieri, è ben nota per il suo impegno politico, che combina due grandi passioni: la politica delle donne ed il teatro. Rappresentante di spicco dell’Associazione Atelier Vantaggio Donna, unisce all’attività di progettazione, docenza e ricerca, quella di regista ed attrice in un mix efficace soprattutto sul piano della comunicazione dei risultati che di volta in volta raggiunge con i progetti dell’Associazione. Albalisa è interprete del recital le cui protagoniste sono donne vere o immaginarie, mogli di uomini famosi o eroine di storie in cui la fanno da padrone figure di sesso maschile, come La Signora Lazzaro o Desdemona. Donne che reclamano con ironia sprezzante e senso del ridicolo, un legittimo posto nella storia facendo una ricostruzione dei fatti dalla parte di lei: una HER-story secondo un termine molto caro alle femministe angloamericane. Alle donne citate da Albalisa Sampieri per puntare il dito su pregiudizi e luoghi comuni, faranno eco altre figure femminili evocate dalle intense coreografie di Simona Cieri interpretate dalla Compagnia MOTUS.

A CAP 53018 prosegue intanto anche la mostra collettiva di arti visive, inaugurata il 19 novembre, che gli spettatori potranno visitare prima o dopo gli spettacoli.

Per chi volesse partecipare, l’indirizzo è via Toscana 35/A Loc. La Macchia a Sovicille e il costo del biglietto è di € 10 (ridotto € 8 per over 65, studenti, soci Chiantimutua)

Per informazioni e prenotazioni: 0577286980 oppure [email protected]