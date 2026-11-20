Un comico in terapia, i ricordi dei suoi maestri e due musicisti pronti a trasformare confessioni e racconti in una colonna sonora dal vivo. Giovedì 26 novembre, alle ore 21, Paolo Rossi salirà sul palco del Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa con “Onora i padri e paga la psicologa“, uno spettacolo che intreccia satira, improvvisazione e musica. L’appuntamento fa parte della stagione teatrale 2026-2027 condivisa con i Comuni di Poggibonsi e Certaldo.

Tra memoria e invenzione. Scritto e interpretato da Paolo Rossi, lo spettacolo prosegue il percorso della sua “Operaccia Satirica”, attingendo a un vissuto in cui esperienze reali e immaginarie si mescolano. Il punto di partenza è una seduta di terapia che si svolge davanti al pubblico: il comico confessa i propri lati oscuri, ripercorre incontri e ricordi e rende omaggio all’eredità dei suoi maestri. Il passato diventa così materia da reinventare per leggere il presente, attraverso il linguaggio irriverente della satira. Accanto a Rossi saranno in scena Caterina Gabanella e i musicisti Emanuele Dell’Aquila e Alex Orciari, che accompagneranno dal vivo questo viaggio tra racconti, canzoni e improvvisazioni. La produzione è firmata AGIDI.

Biglietti e informazioni. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.teatrodelpopolo.it e alla biglietteria del teatro negli orari di cassa della programmazione cinematografica. Il giorno dello spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 0577 921105. Lo spettacolo è compreso negli abbonamenti turno Popolo e turno Oro.