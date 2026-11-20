Domani, sabato 21 novembre, Via Nova (Via Livini) sarà chiusa al traffico dalle ore 6.30 alle 12.30 circa per consentire lo svolgimento di alcuni interventi di pulizia e messa in sicurezza delle scarpate. La chiusura interesserà il tratto compreso tra la rotatoria dell’area Conad e l’incrocio fra via Volterrana e il parcheggio Il Bacio.

Durante l’intervento saranno rimosse piante secche e ramaglie infestanti presenti sulle scarpate nel tratto finale della strada in discesa. I lavori si sono resi necessari per garantire la sicurezza della viabilità e prevenire possibili situazioni di pericolo.

L’amministrazione comunale si scusa con i cittadini per i temporanei disagi e invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto.