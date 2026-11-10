Cultura, partecipazione e senso di appartenenza: Colle di Val d’Elsa a Berlino

La cultura come strumento per rafforzare il senso di appartenenza, costruire comunità più coese e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Sono questi i temi al centro della Berlin Conference 2026 – “Europe: The Art of Belonging”, alla quale hanno partecipato nei giorni scorsi, in rappresentanza del Comune di Colle di Val d’Elsa, l’assessore al welfare culturale, Daniele Tozzi e il dirigente agli affari istituzionali, Iuri Bruni. Un’occasione di confronto internazionale che si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per valorizzare la cultura non soltanto come patrimonio da conservare e promuovere, ma come leva di sviluppo sociale, inclusione e partecipazione. L’appuntamento, ospitato presso l’Allianz Forum, nelle vicinanze della Porta di Brandeburgo, è stato promosso dalla Stiftung Zukunft Berlin e dall’iniziativa A Soul for Europe, insieme a partner europei del settore culturale.

Il welfare culturale nella comunità colligiana. Per Colle di Val d’Elsa la partecipazione assume un significato particolare, perché i temi affrontati a Berlino sono strettamente legati al lavoro che l’amministrazione comunale sta portando avanti sul welfare culturale e sulla costruzione di nuove forme di partecipazione alla vita della città. Una visione che riconosce alla cultura la capacità di generare benessere, favorire le relazioni tra le persone, contrastare l’isolamento e rendere i cittadini protagonisti dei processi di trasformazione del territorio. Un percorso che ha trovato spazio anche nel lavoro sviluppato per la candidatura culturale della città e che prosegue attraverso la partecipazione a reti di cooperazione internazionale, tra cui URBACT Civic Heritage, il programma europeo che mette in relazione città impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella sperimentazione di nuove modalità di coinvolgimento delle comunità. Un’esperienza che consente a Colle di confrontarsi con amministrazioni di altri Paesi, condividere strumenti e metodologie e individuare buone pratiche da adattare alle esigenze locali.

“La Berlin Conference – sottolinea l’assessore al Welfare culturale Daniele Tozzi – ha affrontato questioni che sono al centro anche del nostro progetto di città: il ruolo della cultura nella costruzione del senso di appartenenza, nella coesione delle comunità e nella partecipazione democratica. È particolarmente interessante constatare come temi sui quali abbiamo lavorato durante il percorso di candidatura siano oggi al centro del dibattito culturale europeo. Questo conferma l’importanza di continuare a investire su una visione della cultura che vada oltre la programmazione degli eventi e che sappia incidere concretamente sulla qualità della vita delle persone. La dimensione internazionale, così come la partecipazione alla rete europea URBACT Civic Heritage, rappresenta un’opportunità preziosa di confronto con esperienze differenti, dalla quale possono nascere nuove idee e collaborazioni. Non vogliamo limitarci a raccontare quello che facciamo. Vogliamo anche imparare dalle esperienze degli altri e portare a Colle strumenti sempre più efficaci, capaci di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e il legame tra la comunità e i suoi luoghi”.