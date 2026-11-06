Colle, “Dall’idea al podcast”: incontro gratuito con Mirco Roppolo

Come si trasforma un’idea in un video podcast? Quali tecniche e passaggi servono per realizzarlo? A queste domande è dedicato “Dall’idea al podcast”, l’incontro aperto a tutti in programma lunedì 9 novembre, dalle ore 15 alle 17, alla Stanza Colle28 dello Spazio Michelucci, in via di Spugna 2/8 a Colle di Val d’Elsa. Ospite dell’appuntamento sarà Mirco Roppolo, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei retroscena e delle fasi di realizzazione di un video podcast. L’iniziativa offrirà l’occasione di conoscere più da vicino un formato che unisce voce e immagini per raccontare storie, condividere esperienze e approfondire argomenti.

n pomeriggio rivolto a chi è incuriosito da questo linguaggio e a chi desidera capire come dare forma a un proprio progetto, passando dall’idea alla sua realizzazione. L’incontro è organizzato dal progetto vincitore del Bando Idee Giovani 2026, nell’ambito di ColleX, con il Comune di Colle di Val d’Elsa e la Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa. Un appuntamento che valorizza la creatività giovanile e propone uno spazio di incontro e conoscenza intorno agli strumenti della comunicazione digitale.Il prossimo appuntamento sarà lunedì 16 novembre con l’attore regista Giovanni Guidelli.