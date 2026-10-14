Colle, Consiglio comunale: all’ordine del giorno bilancio, DUP e lavori pubblici

Il Consiglio comunale di Colle di Val d’Elsa tornerà a riunirsi lunedì 19 ottobre alle ore 14 nella sala consiliare “David Sassoli” del Palazzone, in viale Matteotti. La seduta ordinaria prevede quattordici punti all’ordine del giorno, tra atti di programmazione economica, interrogazioni, ordini del giorno e mozioni. Tra i principali provvedimenti sottoposti all’esame dell’assemblea figurano le variazioni al Bilancio di previsione 2026-2028, l’approvazione degli atti fondamentali di programmazione 2026-2028 dell’Azienda Speciale Multiservizi e la modifica del Piano annuale e triennale dei lavori pubblici.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esaminare e approvare il Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2025, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata, dalla nota integrativa e dalla relazione dell’organo di revisione economico-finanziario. All’ordine del giorno anche l’approvazione del Documento unico di programmazione 2027-2029.

La seduta si aprirà con tre interrogazioni presentate dai gruppi consiliari Partito Democratico e Colle per Vannetti Sindaco. La prima riguarda lo stato della manutenzione e gli interventi di tinteggiatura nelle scuole dell’infanzia e primarie; la seconda è dedicata alle previsioni urbanistiche e alle future funzioni dell’ex Fabbrichina, anche in rapporto con la nuova biblioteca di via Oberdan; la terza riguarda lo stato dei luoghi tra il parcheggio dell’ex campo sportivo e il percorso di accesso a Solatio. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta del 30 settembre sono previste le comunicazioni della presidente del Consiglio comunale e del sindaco.

Due gli ordini del giorno presentati dai gruppi PD e Colle per Vannetti Sindaco. Il primo propone l’individuazione di un immobile e l’avvio di un percorso per la realizzazione di un centro diurno per anziani. Il secondo esprime contrarietà alle disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, relative alla composizione delle classi e al limite alla presenza di alunni con cittadinanza non italiana. A chiudere i lavori sarà la mozione, presentata dagli stessi gruppi consiliari, dedicata alla revisione e all’aggiornamento del Piano comunale di classificazione acustica.

I lavori del Consiglio comunale potranno essere seguiti in diretta streaming e attraverso la pagina Facebook del Comune di Colle di Val d’Elsa.