Variazioni al bilancio di previsione, nuovo regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia, modifiche alla disciplina di polizia mortuaria, due mozioni e sette interrogazioni. Sono alcuni dei principali temi che saranno affrontati dal Consiglio comunale di Colle di Val d’Elsa, convocato lunedì 30 novembre alle ore 15, nella sala consiliare “David Sassoli” del Palazzone, in viale Matteotti.

Bilancio, servizi educativi e immobili comunali. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta del 19 ottobre e le comunicazioni del presidente del Consiglio comunale e del sindaco, l’assemblea sarà chiamata a esaminare la ratifica della delibera di Giunta relativa alle variazioni urgenti al bilancio di previsione 2026-2028 e una nuova variazione allo stesso documento contabile. All’ordine del giorno anche l’approvazione della proposta elaborata dalla Conferenza della Zona Alta Valdelsa per il nuovo regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia e la modifica del regolamento comunale di polizia mortuaria, con particolare riferimento alla tumulazione aerata e alle concessioni decennali.

Il Consiglio discuterà inoltre la riclassificazione degli immobili comunali che in passato ospitavano la scuola elementare di Castel San Gimignano e la scuola materna di Borgatello, a seguito della cessazione della loro destinazione scolastica. Il consiglio comunale sarà chiamato a discutere sull’approvazione del regolamento per l’istituzione e la gestione telematica dell’elenco degli operatori economici del Comune di Colle di Val d’Elsa.

Le mozioni. I gruppi consiliari Piero Pii Sindaco, Su per Colle Piero Pii e Colle Domani Piero Pii Sindaco presenteranno una mozione sulle sanzioni per l’abbandono dei rifiuti, il rimborso dei costi sostenuti dal Comune e il reinvestimento dei proventi in Valdelsa. I gruppi PD e Colle per Vannetti Sindaco proporranno, invece, l’organizzazione di un’iniziativa di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere.

Interrogazioni. La parte conclusiva della seduta sarà dedicata a sette interrogazioni presentate dai gruppi PD e Colle per Vannetti Sindaco. I temi riguarderanno la manutenzione delle fontane intitolate alle Madri Costituenti nell’ambito del progetto “Fonti di Libertà”, la strada di accesso alla frazione di Scarna, l’istituzione di un percorso della memoria civica, il recupero del materiale fotografico dedicato ad Arnolfo di Cambio, il progetto “Colle Vive”, gli interventi di scavo sulle strade comunali e il successivo ripristino del manto stradale, oltre alla direzione dei servizi comunali.

I lavori del Consiglio comunale potranno essere seguiti in diretta streaming e sulla pagina Facebook del Comune di Colle di Val d’Elsa.