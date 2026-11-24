L’amministrazione comunale informa che è stato rilevato un caso di Dengue che interessa due aree circoscritte e ben identificate in via dello Spuntone e in via Fratelli Bandiera. Il Comune, in accordo con l’Azienda sanitaria, ha attivato immediatamente il protocollo di prevenzione previsto in questi casi. Dalla mattina di oggi, martedì 24 novembre, tutte le famiglie residenti nelle aree individuate, entro un raggio di 50 metri, sono state informate singolarmente dai vigili sanitari sulle precauzioni e sui comportamenti da adottare.

Nelle zone interessate sarà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida, programmato tra le ore 22 di questa sera, martedì 24 novembre, e le ore 6 di domani mattina, mercoledì 25 novembre. Sono stati inoltre affissi avvisi pubblici contenenti le raccomandazioni rivolte ai residenti. Il Comune invita i cittadini interessati a seguire scrupolosamente le indicazioni ricevute. Nel corso di queste ore, personale sanitario autorizzato effettuerà anche alcuni sopralluoghi preventivi nelle aree coinvolte. Tutte le operazioni saranno svolte in coordinamento con l’Azienda sanitaria e nel rispetto delle procedure previste.