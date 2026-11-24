Martedì 1 dicembre 2026, Solennità di Sant’Ansano, protomartire e patrono principale dell’Arcidiocesi, la Chiesa senese fa memoria del martirio del primo testimone del Vangelo in terra di Siena, il giovane romano Ansano, martirizzato a Dofana, sulle rive dell’Arbia, agli inizi del sec. IV sotto le persecuzioni di Diocleziano. La festa di Sant’Ansano è pertanto memoria dell’inizio della fede cristiana in terra di Siena, giunta da Roma attraverso la testimonianza del martirio. Nella Città di Siena la festa di Sant’Ansano segna anche l’inizio dell’anno contradaiolo.

Le celebrazioni iniziano la sera precedente con i primi Vespri nella Pieve di Santa Maria a Dofana, presso il luogo del martirio, celebrati alle ore 19 di lunedì 30 novembre. Ad omaggiare il Santo in questa celebrazione sarà quest’anno la Sovrana Contrada dell’Istrice, a nome delle diciassette Consorelle.

Sempre nella vigilia della festa, alle ore 21 di lunedì 30 novembre, si terrà in Cattedrale il concerto in onore di Sant’Ansano offerto a tutta la cittadinanza. L’evento sarà a cura del Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”.

Martedì 1 dicembre 2026, alle ore 11, sarà celebrata la Messa nell’Oratorio delle Carceri di Sant’Ansano, in via San Quirico. Alle ore 17 da Palazzo Pubblico muove il corteo con le Autorità e le Contrade verso piazza del Duomo.

Alle ore 17.30 Messa solenne in Cattedrale, presieduta dal card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – Colle di Val D’Elsa – Montalcino e concelebrata dal Collegio dei Correttori alla presenza dei Priori e del popolo delle Contrade.

N.B. L’ingresso del corteo delle contrade in cattedrale e la celebrazione successiva verranno ripresi da MCM, mentre IVO TV trasmetterà il segnale che metterà a disposizione – grazie al sostegno dell’Opera della Metropolitana di Siena – per le emittenti che ne faranno richiesta. Inoltre si potrà seguire la diretta anche sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi e su MIA RADIO (FM. 94.7- 96.8 -97.2- 101.6).