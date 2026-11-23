Sabato 21 novembre 2026, nella prestigiosa Sala delle Lupe del Palazzo Civico di Siena, si è svolta la conferenza dal titolo «Siena al Volante – Automobili, strade e trasformazioni della città dal 1900 al ’70», promossa dal Siena Club Auto Moto d’Epoca in collaborazione con la Commissione Cultura dell’ASI – Automotoclub Storico Italiano e l’Assessorato alla Mobilità e Trasporti del Comune di Siena.

La Sala delle Lupe ha registrato una grande partecipazione di pubblico, con una sala gremita di persone che hanno seguito con interesse l’incontro. Ad aprire i lavori è stato Roberto Zalaffi, Presidente del Siena Club Auto Moto d’Epoca, che ha rivolto un caloroso benvenuto ai presenti, ringraziando il Comune di Siena per aver offerto l’opportunità di organizzare l’incontro in una sala così prestigiosa, ricca di storia e cultura. Un contesto particolarmente significativo e in sintonia con le finalità del Club, da sempre impegnato nella valorizzazione e nella promozione del motorismo storico, inteso non soltanto come passione per i veicoli d’epoca, ma anche come patrimonio culturale e testimonianza dell’evoluzione della società.

È quindi intervenuta Fiamma Cardini, Assessore alla Polizia Municipale, Mobilità e Traffico del Comune di Siena, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, ringraziando lo SCAME per l’iniziativa e valutando positivamente il tema scelto. L’assessore ha sottolineato come l’argomento della conferenza si inserisca pienamente nel percorso intrapreso dal Comune di Siena in materia di mobilità, collegandosi a quanto è stato realizzato, agli interventi attualmente in corso e ai progetti che l’Amministrazione intende sviluppare in futuro. Un legame concreto tra la ricostruzione storica dell’evoluzione della mobilità cittadina e le sfide che attendono Siena nei prossimi anni. L’assessore ha inoltre seguito l’intero svolgimento dei lavori della conferenza. Sono intervenuti tre relatori, che hanno affrontato il tema da prospettive differenti e complementari.

Franco Becci, in rappresentanza del Siena Club Auto Moto d’Epoca, ha sviluppato il tema centrale della conferenza, illustrando il rapporto tra automobili, strade e trasformazioni della città di Siena dal 1900 al 1970. Luca Manneschi, Presidente della Commissione Cultura dell’ASI, ha approfondito il percorso storico delle motociclette e delle automobili, soffermandosi sul loro sviluppo, dalle prime forme embrionali fino alla progressiva diffusione e affermazione nella società. Daniela Capotorti, responsabile Mobilità e Trasporti del Comune di Siena, ha infine illustrato i progetti realizzati e quelli in programma per il futuro, offrendo una panoramica sulle strategie e sugli interventi dedicati alla mobilità cittadina.

L’incontro ha rappresentato un’interessante occasione per ripercorrere le trasformazioni della città di Siena attraverso l’evoluzione della mobilità, mettendo in relazione la storia dell’automobile e della motocicletta con i cambiamenti della viabilità e della vita urbana nel corso del Novecento. La conferenza ha così intrecciato memoria storica, cultura motoristica e prospettive future, evidenziando come l’evoluzione dei mezzi di trasporto abbia contribuito a modificare non soltanto le strade e gli spazi urbani, ma anche le abitudini e il modo di vivere la città. Un’iniziativa che ha saputo mettere in dialogo la passione per i veicoli storici, la conoscenza della storia cittadina e l’attenzione verso le nuove esigenze della mobilità.