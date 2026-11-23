VIRTUS SIENA – STELLA EBK ROMA 72-70 (15-19; 38-40; 64-56)

VIRTUS: Bianchi 4, Ense 4, Etame 11, Camparevic 4, Cini 5, Agostini 5, Coti Zelati 2, Milani 18, Sirri 6, Cazzanti 13, Costantini ne, Tasselli ne. All. Totaro

STELLA EBK: Maiorano 8, Dinoia 2, Romeo, Bonomi 3, Bresciani 11, Santucci 15, Traorè 1, Sabatino, Piazza 2, Doumbia 3, Passalacqua 7, Dozic 18. All. Delia

Splendida vittoria per la Virtus che supera la Stela EBK Roma 72-70 al termine di una vera e propria battaglia di nervi, che nel finale ha consegnato il successo ai rossoblu.

Partenza forte degli ospiti che trascinati dalle triple della vecchia conoscenza virtussina Bresciani si portano in vantaggio 11-2, costringendo coach Totaro al timeout. Dopo la “strigliata” i rossoblu tornano in campo con una faccia diversa: la pressione difensiva si alza e arriva anche il ritmo offensivo per tornare sul -3 (10-13). Roma prova ancora a scappare, ma i rossoblu, ormai entrati in partita a livello mentale, sono bravi a reagire grazie anche all’impatto della panchina, chiudendo il primo quarto sul 15-19 con il canestro finale di Agostini.

Dopo un avvio di gara difficile, quello del secondo quarto è scoppiettante per i rossoblu, che a suon di canestri trovano il primo vantaggio (25-22) con una tripla di Cazzanti. Dopo un avvio frenetico il ritmo rallenta e le squadre procedono di pari passo. Gli ospiti provano ancora a prendere in mano le redini dell’incontro, ma i virtussini rispondono con durezza e, pur scivolando di nuovo sul -9, negli ultimi minuti costruiscono un parziale concluso dal canestro finale di Milani che manda le squadre al riposo lungo sul 38-40.

Il terzo quarto è quello che permette alla Virtus di mettere le mani sulla partita. I rossoblu prendono il vantaggio e lo mantengono, allungando con i canestri di Milani. Gli ospiti si mantengono in linea di galleggiamento e provano a rifarsi sotto, ma i ragazzi di coach Totaro sono bravi a gestire il vantaggio, chiudendo la terza frazione sul 64-56.

L’ultimo quarto è una battaglia, fisica e di nervi. La partita si fa più dura, spigolosa, a ritmo basso rispetto ai primi tre quarti. I rossoblu faticano a trovare tiri puliti, ma reggono in difesa e mantengono il vantaggio nonostante le incursioni di Dozic che fanno male. Si arriva a 48 secondi dalla fine sul 70-70, e gli spettri delle sconfitte nelle partite punto a punto subite fino a oggi potrebbero mostrarsi. Ma non oggi. Sirri è glaciale dalla lunetta e fa 2/2. Santucci commette infrazione di passi, ma dall’altra parte anche la Virtus perde palla, lasciando agli ospiti 24 secondi per tirare. Dozic prova la tripla, ma Cazzanti è bravo a sporcare il pallone e farlo finire fuori, lasciando 1,5 secondi sul cronometro. L’ultimo tiro di Santucci non va: la Virtus vince 72-70.